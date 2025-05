Auch die Entwickler sind überrascht: Stellar Blade wird in über 120 Ländern von Steam blockiert

Es läuft gut an für die PC-Version von Stellar Blade. Nachdem der Termin und die Inhalte endlich offiziell vorgestellt wurden, kann die Steam-Version vorbestellt werden. Shift Up erwartet, dass die PC-Version noch besser performt als die PS5-Version. Und das könnte klappen.

Bei Twitter feiert man bereits den ersten Platz der Topseller-Charts bei Steam in China und den dritten Platz in den weltweiten Charts. Dabei wird Stellar Blade in über 120 Ländern noch gar nicht gelistet. Diese überraschende Einschränkung sorgt derzeit für Diskussionen unter Fans – und offenbar auch beim Entwickler selbst.

Shift Up hatte den Veröffentlichungstermin der PC-Version kürzlich in den sozialen Medien bekannt gegeben. In den Kommentaren meldeten sich zahlreiche Fans mit Screenshots, die zeigen, dass das Spiel in ihren Regionen nicht verfügbar ist. Die erste Vermutung war, dass dies an der PSN-Pflicht liegen könnte, die Stellar Blade möglicherweise verlangt.

In vielen Ländern der Welt gibt es kein PlayStation Network und dort ergibt demzufolge dann auch eine Steam-Veröffentlichung mit PSN-Pflicht keinen Sinn. Doch das ist nicht das Problem. Denn der offizielle Account reagierte mit der Bekanntgabe, dass es gar keine Pflicht zum PSN-Konto geben würde. Mehrere Nutzer fragt man, wo sie leben. Offenbar weiß man bei Shift Up auch noch nicht, was das Problem ist.

Eurogamer berichtet allerdings, dass die meisten der laut SteamDB betroffenen Länder solche sind, in denen es kein PSN gibt. Die Verfügbarkeit von Stellar Blade bei Steam scheint also aus irgendeinem Grund doch an die Präsenz von PSN gekoppelt zu sein. Möglicherweise ein technischer Fehler, der bald behoben wird.

via Eurogamer, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up