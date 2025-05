Die „Like a Dragon“-Macher wollen noch in dieser Woche „große Ankündigungen“ machen

Am 30. Mai um 13 Uhr deutscher Zeit wird die 41. Episode von RyuStaTV ausgestrahlt, dem offiziellen Livestream-Format von Ryo Ga Gotoku Studio. Die neue Ausgabe steht ganz im Zeichen der „Nintendo Switch 2“-Version von Yakuza 0 Director’s Cut.

Neben einer Diskussionsrunde soll es aber auch zwei größere Ankündigungen des Studios geben. Bereits im Vorfeld hatten Fans deshalb über mögliche Enthüllungen spekuliert, allen voran natürlich auch über ein potenzielles neues Spiel der „Like a Dragon“-Reihe.

Aufkommende Gerüchte hat Studioleiter Masayoshi Yokoyama aber im Keim erstickt. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account stellte Yokoyama klar, dass es sich bei den angedeuteten „großen Ankündigungen“ nicht um ein neues Spiel handeln wird.

RyuStaTV sei ein kleineres, eher lokales Format und nicht mit größeren und global ausgerichteten Veranstaltungen (wie dem RGG Summit) vergleichbar. Auch wenn die Neuigkeiten am 30. Mai im Kontext von RyuStaTV bedeutsam seien, sollten internationale Fans ihre Erwartungen entsprechend anpassen, so Yokoyama nach einer Übersetzung von Automaton Media.

Der Output von Ryo Ga Gotoku zu Like a Dragon in den letzten Jahren war gewiss groß. Was auch daran liegt, dass man Assets wiederverwenden kann, ohne dass es Fans stört. Warum eigentlich nicht? Darüber sprachen Studiomitarbeiter kürzlich. Doch nach Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii warten Yakuza-Fans auf neues Futter. Ob „Project Century“ dieses Futter ist, wird sich erst noch zeigen müssen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Project Century, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio