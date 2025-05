Das dürfte wohl der Todesstoß für den Anime zu Final Fantasy IX gewesen sein

Die Gerüchte um eine Anime-Adaption zu Final Fantasy IX sind etwa so alt wie die Gerüchte um ein Remake zum beliebten „Final Fantasy“-Klassiker. Dass eine solche Anime-Adaption in Arbeit sein soll, wurde erstmals 2021 bekannt. Erst vor einigen Wochen sickerte ein altes Pitch-Deck zum Anime durch.

Das französische Animationsstudio hinter dem Anime, die Cyber Group Studios, meldete allerdings 2024 Insolvenz an. Vermutlich geriet das Projekt schon vorher ins Stocken. Jetzt hat es möglicherweise seinen Todesstoß erhalten. Das Studio wird liquidiert, wie Animation Magazine berichtet. Mehrere Übernahmeangebote sind demnach fehlgeschlagen.

Seit November befand sich Cyber Group Studios in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren für insolvente Unternehmen in Frankreich. Ein Gericht hatte dem Studio bis zum 30. April 2025 Zeit gegeben, entweder eine finanzielle Erholung zu erreichen oder den Betrieb endgültig einzustellen. Zuletzt bestand Hoffnung, dass der Betrieb durch eine Übernahme weitergeführt werden kann.

So habe es gleich vier konkrete Interessenten gegeben, darunter Hildegarde, Solent Productions und Newen Studios. Doch das Gericht entschied jetzt die Abwicklung, was bei der ehemaligen, langjährigen Mitarbeiterin Christine Blériot für Kritik sorgt. Sie nennt die Liquidation in einem LinkedIn-Beitrag übereilt. Jetzt sollen die Vermögenswerte verkauft werden, um Gläubiger zu bedienen.

Das dürfte das Ende für die geplante Anime-Adaption zu Final Fantasy IX gewesen sein. Die Anime-Abenteuer, welche die jungen Schwarzmagier hätten erleben sollen, wären laut dem Pitch stark an die Reise in Final Fantasy IX angelehnt und hätten so eine neue Generation von Fans für das Universum des Spiels begeistern sollen. Immerhin ist es nicht das Ende für das „Final Fantasy IX“-Universum. So wird es bald sogar eine Prequel-Geschichte in Buchform geben.

via Animation Magazine, Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project