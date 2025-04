Die Verfilmung von Clair Obscur: Expedition 33 nimmt langsam Formen an

Die Chancen stehen gut, dass ihr davon entweder noch nichts mitbekommen habt, oder dass ihr es schon wieder vergessen habt. Denn im Februar war Clair Obscur allenfalls „interessant“ – jetzt ist es das Spiel der Stunde und „GOTY“-Anwärter.

Damals wurde nämlich eine Film-Adaption zum Spiel enthüllt. Ein aktueller Tweet des Pop-Culture-Feeds Culture Crave bringt das Unterfangen jetzt wieder an die Oberfläche und besagt, dass die Sonic-Producer als Co-Developer in Erscheinung treten sollen.

Derzeit werde ein Director gesucht und das Casting durchgeführt. Das berichtete Variety allerdings schon im Januar. Damals hieß es auch, dass der Film in Zusammenarbeit mit Story Kitchen entsteht, dem Produktionsstudio hinter Adaptionen von Tomb Raider, Streets of Rage und Just Cause. „Die fesselnde Erzählung und die komplexen Charaktere des Spiels bilden eine solide Grundlage für ein Kinoerlebnis, das sowohl bei Spielern als auch bei Kinobesuchern Anklang finden wird“, wurde Story Kitchen damals zitiert.

Heute wissen wir: könnte passen. Das Videospiel spielt in einer Welt, die von der Belle Époque inspiriert ist. Die Handlung dreht sich um die „Paintress“, eine gottähnliche Figur, die jedes Jahr eine verfluchte Zahl auf ihren Monolithen malt – woraufhin alle Menschen dieses Alters verschwinden. Mit jeder neuen Zahl rückt das Ende der Menschheit näher.

Clair Obscur: Expedition 33 hat sich inzwischen über eine Million Mal verkauft. Fans spekulieren schon über die Besetzung des Films. Ganz oben auf der Liste ist bei vielen Robert Pattinson als Gustave …

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive