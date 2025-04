„Switch 2“-Versionen der Zelda-Spiele verzichten auf ein eigentlich gängiges Feature

Seit der großen Präsentation von Nintendo Switch 2 wissen wir, dass die beiden Switch-Abenteuer des zipfelmützigen Helden – Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom – mit einer Switch-2-Version bedacht werden.

Und diese locken nicht nur mit aufgebohrter Bildrate und schärferer Auflösung. Über die separate „Zelda Notes“-App werden SpielerInnen diverse neue Möglichkeiten haben, in das Spiel einzugreifen. Ihr könnt etwa ein Navigationssystem zu Rate ziehen, Notizen auf der Karte hinterlassen, Kreationen in „Tears of the Kingdom“ teilen oder auch Erfolge freischalten. Selbst Tagesboni, die Eure Ausrüstung reparieren, sollen eine Rolle spielen.

Neben allen Neuerungen scheint eine Standardfunktion allerdings zu fehlen, die mittlerweile alltäglich geworden ist. Demnach werden „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ nicht von der Speicherdaten-Cloud-Funktion Gebrauch machen können.

Um die Sache noch merkwürdiger zu machen, erscheint dieser Haftungsausschluss nur auf den US- und EU-Store-Seiten der Spiele, während der japanische Store immer noch eine optionale Cloud-Speichermöglichkeit erwähnt.

Es scheint sich übrigens auch nicht um ein allgemeines „Switch 2 Version“-Problem zu handeln. Die entsprechenden Seiten zu Metroid Prime 4 und Kirby und das vergessene Land enthalten besagten Haftungsausschluss nicht.

