Die Witcher-Macher arbeiten mit den neuen „Pokémon GO“-Besitzern an einem neuen Spiel

Möglicherweise kennt ihr Scopely erst seit einigen Tagen. Die Firma mit Sitz in Kalifornien ist seit 2023 Teil der Savvy Games Group, einer Tochtergesellschaft des Public Investment Fund von Saudi-Arabien. Ein Grund dafür, dass die Übernahme von Pokémon GO und Co. durch Scopely vor etwa zwei Wochen für allerhand Schlagzeilen sorgte.

Jetzt steht Scopely schon wieder im Rampenlicht. CD Projekt RED hat bekannt gegeben, dass das Studio gemeinsam mit Scopely an einer neuen Mobile-Adaption einer eigenen IP arbeitet. Welche Marke genau adaptiert wird, wurde nicht verraten, doch es liegt nahe, dass es sich entweder um Cyberpunk 2077 oder The Witcher handelt.

Nicht vollständig auszuschließen ist allerdings, dass es sich doch um ein komplett neues Projekt handelt, denn CD Projekt RED entwickelt seit einigen Jahren auch eine neue IP mit dem Codenamen Project Hadar. Die neue Zusammenarbeit wurde während der jüngsten Investorenkonferenz kundgetan und sogleich in den sozialen Medien gestreut.

Weitere Details sind nicht bekannt, doch angesichts von Scopelys aktuellem Portfolio kommt natürlich gleich der Gedanke auf, dass das neue Spiel eine ähnliche Struktur wie Pokémon GO aufweisen könnte. 2001 veröffentlichte CD Projekt RED allerdings schon The Witcher: Monster Slayer, das 2023 wieder eingestellt wurde. Man darf gespannt sein.

via The Gamer, Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED