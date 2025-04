Square Enix produziert aufwendigen wie sehenswerten Aprilscherz zu Final Fantasy VII: Ever Crisis

Besonders japanische Publisher und Entwickler sind bekannt dafür, den 1. April nicht nur für plumpe Witze zu nutzen, sondern ausgeklügelte, oft umfangreiche Projekte aus dem Boden zu stampfen, um gemeinsam mit Fans zu schmunzeln. Letztes Jahr kündigte The Pokémon Company zum Beispiel eine Weltmeisterschaft in Pokémon Sleep an. Die Herausforderung, klar: schlafen.

Square Enix sticht in diesem Jahr mit einem besonders aufwendigen Scherz zu Final Fantasy VII: Ever Crisis hervor. Mit der Ever Crisis Academy hat man ein ganzes alternatives Szenario erschaffen, samt unzähliger schöner Artworks und sogar einer eigenen Website.

Allein: das Szenario ist natürlich etwas … unwahrscheinlich. In einer alternativen High-School-Welt wird Midgar zu Midgard und bekannte Charaktere wie Cloud, Aerith, Tifa und Zack sind hier als Schüler an der Midgard Seventh Heaven High School unterwegs.

Zack trägt den Titel „Brawler First Class“, aber Cloud will ihm diesen Rang streitig machen. Tifa übernimmt hier die Rolle der Klassensprecherin. Barret taucht ebenfalls auf – diesmal jedoch als Baseball-Coach, der versucht gegen die konkurrierende Shinra Private Academy zu gewinnen. Diese Academy besuchen neben Sephiroth auch Angeal, Glenn Lodbrok, Matt Winsord und Lucia Lin.

Auf der eigens eingerichteten Website könnt ihr euch sogar Diagramme ansehen, wie die Charaktere in Beziehung zueinander stehen. Zum Event gibt es außerdem eine Reihe offizieller Wallpaper auf besagter Website. Ein Trailer wird zwar erwähnt, ist aber bislang nicht verfügbar.

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix