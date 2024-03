Under The Island wird ein 2D-Action-RPG mit Musik von der Terranigma-Komponistin

Top Hat Studios hat seine Partnerschaft mit Slime King Games bekannt gegeben. Slime King Games ist ein neues Studio, das von einigen ehemaligen Daedalic-Veteranen gegründet wurde. Allen voran Simone Grünewald und Johannes Grünewald, die bei Daedalic in leitender Position und Senior-Positionen an der Deponia-Serie und Säulen der Erde gearbeitet haben. Under The Island ist das erste Spiel des neuen Studios.

Under The Island will das kindliche Gefühl des Staunens zu 90er-Jahre Cartoons in ein 2D-Action-RPG transportieren. Es geht um die Freuden des Erforschens, das Entdecken von versteckten Ecken, Winkeln und Geheimnissen, das Besiegen von heimtückischen Bösewichten und das Finden von Dingen aus einer anderen Welt. Kurzum: die Zauber der Kindheit.

Unsere tapfere Heldin Nia zieht auf eine weit entfernte Insel und trifft dort nach einem nicht ganz optimalen Start auf den Teenager Avocado, dessen zurückhaltende Art mit dem forschen Verhalten von Nia kollidiert. Am Ende stolpern beide über ein Geheimnis: die Insel ist dazu verdammt, im Meer zu versinken. Das versucht ihr natürlich zu verhindern.

Euer Abenteuer führt euch durch sechs Biome, in denen ihr unterschiedliches Wetter und einen Tag-Nacht-Zyklus vorfindet. Ihr trefft viele faszinierende Charaktere, streitet und freut euch mit Avocado, durchquert Verliese und Höhlen und findet Artefakte und seltsame Feinde.

Dabei gibt es Musik von Miyoko Takaoka, die bereits an vielen klassischen Reihen wie Ys, Sonic the Hedgehog und Terranigma gearbeitet hat. Auch Edward Marianukroh begleitet das Spiel musikalisch, er ist für seine Beiträge zu Chained Echoes bekannt.

Einen Trailer gibt es heute ebenso wenig wie einen Veröffentlichungstermin. Weitere Neuigkeiten, dazu die Plattformen und Details zum Vertrieb, soll es im Rahmen der PAX East in Kürze geben. Die Steam-Seite bietet aber schon weitere Informationen.

Bildmaterial: Under The Island, Top Hat Studios, Slime King Games