Taucht in Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes in Magiebücher ein

Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes ist ein Side-Scrolling-Action-RPG von Compile Heart, das vom Entwicklerstudio HYDE entwickelt wird. Das Spiel hat vor kurzem eine offizielle Seite vom Publisher erhalten, welche erste Informationen zum Spiel aufbereitet.

Magical Librarian Ariana wird diesen Sommer in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Nintendo Switch erscheinen. Ob das Spiel auch im Westen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

In Magiebücher eintauchen

Vor 1.500 Jahren hinterließ eine mysteriöse Gestalt vier mächtige Zauberbücher „The Books of the Four Elements“, die der Welt Magie brachten. Zusätzlich zur Magie schuf die Gestalt einen magischen Stift, mit dem neue Bücher geschaffen werden konnten. Später entstanden so die drei Bücher “The Books of the Three Phenomena”. Zusammen bilden diese Bücher “The Books of the Seven Heroes“, die in einer zentralen Bibliothek aufbewahrt und gepflegt werden.

Eines Tages kommt es in der Bibliothek zu einem Zwischenfall. Jemand hat sich an den Büchern zu schaffen gemacht. Als Folge daraus verschwindet die Magie aus der Welt. An diesem Punkt beginnt das Abenteuer von Protagonistin Ariana Virellis, einer Bibliothekarin mit der Fähigkeit wortwörtlich in Bücher einzutauchen. Sie begibt sich auf die Mission, die Bücher zu reparieren und die Geheimnisse hinter dem Vorfall zu lüften. Gleichzeitig macht sie sich auf die Suche nach ihren verschwundenen Eltern.

via Gematsu, Bildmaterial: Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes, Compile Heart, HYDE