Square Enix bittet um Fan-Feedback nach enttäuschender Performance des neuen Life is Strange

Square Enix wird sich wahrscheinlich mehr von Life is Strange: Double Exposure erhofft haben. Der Titel bescherte dem Unternehmen offenbar nur halbgare Zahlen und wurde auch von Kritikern verhältnismäßig bescheiden aufgenommen. Die Dinge verschlechterten sich weiter, als Deck Nine im Dezember 2024 Entlassungen ankündigte.

Nun zieht Square Enix die Konsequenz. Um aus den vermeintlichen Fehlern zu lernen, brachte das Unternehmen eine 15-minütige Umfrage unter die Leute. Man erhofft sich Feedback von den Fans, um künftige Ableger zu verbessern.

In der Umfrage werden die TeilnehmerInnen zu wichtigen Aspekten von Life is Strange: Double Exposure befragt. So etwa zur Erzählung, den Spielmechaniken, der technischen Leistung usw. Außerdem werden Fans gefragt, ob sie meinen, dass sich der Kauf von Life is Strange: Double Exposure lohnt und ob ihre Erfahrung ihr Interesse an zukünftigen Teilen der Serie beeinflusst hat.

Es ist klar, dass Square Enix mit einer positiveren Aufnahme von Life is Strange: Double Exposure gerechnet hat. Die Ergebnisse der Umfrage könnten also dabei helfen, künftige Stolpersteine zu umgehen. Dass es mit Life is Strange weitergeht, ist immerhin nicht unwahrscheinlich, legt der neueste Ableger doch durchaus die Weichen für weitere Abenteuer.

