Ein Highlight der Direct am 2. April soll ein Spiel sein, das schon 2017 angekündigt wurde

Am 2. April wird Nintendo die Hüllen zur Nintendo Switch 2 fallen lassen. Bei der Präsentation wird es hoffentlich nicht nur mit der Konsole, sondern auch mit dem Line-up an Launch-Games ins Detail gehen. Das hoffen Fans jedenfalls.

Eines der Highlights der Show soll demnach angeblich Metroid Prime 4: Beyond sein. Das Spiel, das bereits 2017 angekündigt wurde, hat eine lange Entwicklungszeit hinter sich. Die begann, zumindest Berichten zufolge, bei Bandai Namco Studios. 2019 vergab Nintendo die Entwicklung an die Retro Studios. Die Veröffentlichung soll in diesem Jahr für die „alte“ Switch erscheinen, doch das hält Nintendo offenbar nicht davon ab, die heiß erwartete Fortsetzung auch für die Nintendo Switch 2 prominent in Stellung zu bringen.