Square Enix zieht einem weiteren Final-Fantasy-Spiel für immer den Stecker

Im Oktober 2024 stellte Square Enix bereits die Services zu Final Fantasy Brave Exvius im Westen ein, jetzt erleidet auch das Taktik-Spinoff War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius dieses Schicksal. Das Spiel folgt damit dem im Januar 2023 eingestellten und auf dem Papier weitaus populärerem Final Fantasy VII: The First Soldier und Final Fantasy: Opera Omnia auf den Friedhof der Mobile-Games zu Final Fantasy.

Square Enix hat angekündigt, dass War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius am 29. Mai 2025 eingestellt wird. Die Bekanntgabe erfolgte sowohl über die offizielle Website als auch über eine In-Game-Mitteilung. Die japanische Version scheint dieses Schicksal nicht zuteilen. Das wäre keine Besonderheit, oft überleben japanische Versionen die globalen Brüder und Schwestern.