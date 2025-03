Monster Hunter Wilds verleiht der PS5 in Japan Flügel, aber startet Serien-intern eher mittelmäßig

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 24. Februar bis zum 2. März 2025 liegen vor. Es war eine endlich mal wieder ereignisreiche Woche, vor allem natürlich dank Monster Hunter Wilds. Die PS5-Version legte den bisher stärksten Launch auf der Konsole in Japan hin.

Mit gut 601.000 verkauften physischen Einheiten stellte Monster Hunter Wilds in seiner Launchwoche die Ergebnisse von Final Fantasy XVI (336.000 Einheiten) und Final Fantasy VII Rebirth (262.000) deutlich in den Schatten. Aus dem Stand ist Monster Hunter Wilds mit Abstand auch schon jetzt das meistverkaufte PS5-Spiel in Japan generell. Final Fantasy XVI steht bei 429.000 Einheiten.

Serien-intern ist der Launch, mit Fokus allein auf Japan, tatsächlich allenfalls durchschnittlich. Die letzten Spiele Monster Hunter World (PS4, 1,35 Millionen) und Monster Hunter: Rise (Switch, 1,30 Millionen) erzielten weitaus bessere Launch-Week-Ergebnisse. Natürlich auch, weil der Verbreitungsgrad ihrer Plattformen deutlich größer war. Auch, dass heute mehr digitale Spiele verkauft werden als früher, die in dieser Statistik hier nicht erfasst sind, spielt herein. Weltweit gesehen erzielte Monster Hunter Wilds jedenfalls bestmögliche Ergebnisse und holte den Capcom-internen Rekord.

Die PS5 beflügelte der Wilds-Launch durchaus. Nach nur etwa 13.000 Geräten in der Vorwoche konnte Sony in der Wilds-Launchwoche in Japan über 100.000 Geräte verkaufen. Bezeichnend allerdings: Die alte Switch verkauft sich ohne Neuheiten und mit der neuen Switch 2 am Horizont auch noch über 45.000 Mal und damit unter weitaus ungünstigeren Bedingungen fast halb so oft wie die PS5.

Die Top 20 Software:

[PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom, 02/28/25) – 601.179 (New) [NSW] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (Konami, 02/27/25) – 49.862 (New) [NSW] Wizardry: The Five Ordeals (G*Spark, 02/27/25) – 11.299 (New) [NSW] Super Mario Party Jamboree (10/17/24) – 10.746 (1.209.807) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (01/16/25) – 10.418 (216.581) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10.062 (6.269.164) [PS5] Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA, 02/21/25) – 9.389 (77.608) [PS4] Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA, 02/21/25) – 7.545 (44.487) [NSW] Okayu Nyumu! (Entergram, 02/27/25) – 5.932 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.047 (3.820.765) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 3.933 (8.081.166) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.579 (5.726.472) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 3.408 (5.529.413) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3.363 (1.995.101) [NSW] Utawarerumono Trilogy Set (Aquaplus, 02/27/25) – 3.135 (New) [NSW] Fuyuzono Sacrifice (Idea Factory, 02/27/25) – 2.544 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2.431 (1.554.024) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2.344 (3.700.604) [NSW] Dragon Quest III HD-2D (Square Enix, 11/14/24) – 2.121 (998.416) [NSW] Cladun X3 (Nippon Ichi Software, 02/27/25) – 2.091 (New)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 75.070 (5.550.115) Switch OLED – 30.112 (8.827.863) PS5 Digital – 26.362 (944.104) Switch Lite – 11.094 (6.473.891) PlayStation 5 Pro – 7.546 (172.238) Switch – 3.983 (20.066.829) Xbox Series S – 640 (332.626) Xbox Series X Digital – 46 (19.889) Xbox Series X – 35 (319.519) PlayStation 4 – 20 (7.929.295)

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom