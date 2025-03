Square Enix feiert Final Fantasy VIII und Xell Dincht mit einer neuen Karten-Preview zu Magic

Square Enix hat den heutigen Geburtstag von Xell Dincht, dem impulsiven Nahkämpfer aus Final Fantasy VIII, zum Anlass genommen, eine neue Karten-Preview für Magic: The Gathering – FINAL FANTASY zu veröffentlichen. Die exklusive Karte zeigt natürlich Xell in Aktion und wird von einem ikonischen Zitat geziert: „My weapons are these fists of mine!“

Xell Dincht ist bekannt für seine lautstarke und leidenschaftliche Art, seine unerschütterliche Selbstsicherheit und seine unbändige Energie. Er handelt oft, bevor er denkt, und neigt dazu, auf Provokationen überzureagieren. Dennoch ist er in seiner Heimat Balamb äußerst beliebt, da er sich mit jedem anzufreunden versucht und immer bereit ist zu helfen.