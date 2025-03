Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii holt fette Beute in den deutschen Verkaufscharts

In der letzten Verkaufswoche war eine Neuerscheinung der Hit in den deutschen Handelscharts. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erbeutete Gold in den PS5- und PC-Rankings. Die Vorwochensieger Kingdom Come: Deliverance II und Landwirtschafts-Simulator 25 holen jeweils Silber.

An der Xbox-Spitze spielt Goro Majima hingegen keine Rolle. Dort klettert stattdessen Peitschenheld Indy mit Indiana Jones und der Große Kreis wieder auf Platz 3. Davor landet GTA V, während Kingdom Come: Deliverance II hier noch einmal die Rankings anführt.

In den Switch-Charts bleibt es weiterhin langweilig. Super Mario Party Jamboree geht wieder als Sieger ins Ziel. Bis auf den zweiten Platz rückt diesmal Minecraft vor. Es gibt wohl in diesem Jahr nur noch wenige Spiele, welche die Spitzenposition erobern könnten. Dazu zählt Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, das im März erscheint.

