Nintendo verwirrt mit Begrifflichkeit zu Nintendo Switch 2 im Kleingedruckten

Nintendo hat mit der Vorstellung der neuen virtuellen Softwarekarten nicht nur eine interessante neue Funktion vorgestellt. Man hat dabei möglicherweise auch mehr oder weniger unbeabsichtigt eine interessante Information über die Nintendo Switch 2 enthüllt.

Auf einer offiziellen Nintendo-Webseite taucht im Kleingedruckten ein bisher unbekannter Begriff auf, über den Fans aktuell rätseln: „Nintendo Switch 2 Edition Games“. In der Fußnote der US-Website zur virtuellen Softwarekarten heißt es wörtlich: „Nintendo Switch 2 exclusive games and Nintendo Switch 2 Edition games can only be loaded on a Nintendo Switch 2 system.“