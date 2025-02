Sony-Veteran enthüllt das erste PlayStation-Spiel überhaupt – für die „Nintendo PlayStation“

Die „Nintendo PlayStation“ ist heute eine Legende. Das Gerät entstand Anfang der 90er-Jahre in Zusammenarbeit von Nintendo und Sony, die ein Nachfolgesystem des SNES entwickeln wollten. Und na klar, wo eine Konsole ist, da sind auch Spiele. Über das erste Spiel, das Nintendo und Sony damals entwickelten, sprach jetzt Shuhei Yoshida.

Nintendo entschloss sich dann kurzfristig, doch lieber mit Philips zusammenzuarbeiten. Die Verträge mit Sony wurden aufgelöst und Nintendo erschuf sich so gewissermaßen selbst den stärksten Rivalen, denn Sony beschloss anschließend selbst in den Konsolenmarkt einzusteigen.

Das Spiel, das damals entstand, sei ein 2D-Weltraum-Shooter gewesen, der laut Shuhei Yoshida nahezu fertiggestellt war. Er sollte die technischen Möglichkeiten des CD-Laufwerks nutzen. Yoshida erinnert sich im Interview mit MinnMax, dass die Grafiken des Spiels mit denen von Silpheed vergleichbar waren, einem von Game Arts entwickelten Shooter für das Sega Mega CD, das vorgerenderte Animationen als Full-Motion-Video-Hintergrund verwendete.

Wer genau für die Entwicklung des Spiels verantwortlich war, konnte er nicht mehr sagen, doch er vermutet, dass sich das Spiel möglicherweise noch in Sonys Archiven befindet. Das einzige bekannte Prototyp-Exemplar des Nintendo PlayStation wurde 2020 für 360.000 US-Dollar versteigert.

Shuhei Yoshida verließ Sony im vergangenen Monat nach über 30 Jahren im Unternehmen. Zuvor hatte er in einem anderen Interview angedeutet, dass die PS Vita fast über eine ähnliche Hybrid-Funktionalität wie die Nintendo Switch verfügt hätte. Außerdem hat er offen den Live-Service-Fokus kritisiert, den Sony Interactive Entertainment inzwischen korrigiert hat.

via Eurogamer, VGC, Bildmaterial: Silpheed, SEGA, Game Arts Co., Ltd. via Mobygames