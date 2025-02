Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket könnte mit diesen Geschenken zum Pokémon Day aufwarten

Mit ziemlicher Sicherheit dürfte uns auch in diesem Jahr am oder um den 27. Februar ein Livestream in Form von Pokémon Presents 2025 erwarten. Mit Blick auf einen neuen Datenfund dürfen sich dieses Jahr offenbar auch SpielerInnen des Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket auf ein Geschenk zur Feier des Tages freuen.

Dabei soll es sich um drei „spezielle Booster-Packs von Unschlagbare Gene“ handeln – einem Mewtu-, einem Glurak- und einem Pikachu-Pack. Laaangweilig, mag man meinen, ist die erste Fuhre an Boostern mittlerweile doch schon längst von neuen Erweiterungen abgelöst. Aber es gibt einen Twist.

Während die Packs im Großen und Ganzen die gleichen Karten wie üblich enthalten, deutet der Datenfund darauf hin, dass die fünfte Karte garantiert eine Seltenheit von mindestens vier Diamanten oder höher hat. Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, wird angenommen, dass die Aktion am Pokémon Day startet und SpielerInnen bis zum 30. April die Gelegenheit haben, ihre Gratisgeschenke einzufordern.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung eines umstrittenen neuen Updates, das die Möglichkeit zum Kartentausch hinzufügte, hat Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket die Gegenreaktion der Community zur Kenntnis genommen und erklärt, dass es „aktiv nach“ Verbesserungsmöglichkeiten sucht.

In einer am Wochenende in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung wurde zwar keine Entschuldigung an die unzufriedenen Spieler ausgesprochen, man räumte jedoch ein, dass einige der Einschränkungen der neuen Funktion die Spieler aktiv daran hinderten, das Kartenspiel „in zwangloser Weise zu genießen“.

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.