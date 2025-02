Endlich ein Statement: The Pokémon Company hört euch und will die Tauschfunktion verbessern

Vor handgezählten zwei Tagen ist das Tausch-Feature in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket an den Start gegangen. Und die scharfen Restriktionen dazu kamen bei der Community alles andere als gut an. Jetzt meldet sich The Pokémon Company mit einem Statement.

Man habe „eine große Anzahl von Kommentare“ erhalten und bedanke sich für das Feedback. Die Kritik hat man wahrgenommen: Die für die Tauschfunktion implementierten Item-Anforderungen und Restriktionen seien eigentlich entwickelt worden, „um Missbrauch durch Bots und andere verbotene Aktionen unter Verwendung mehrere Konten zu verhindern“.

Ziel sei es gewesen, das Spiel auszubalancieren und ein „faires Umfeld für alle Spieler“ zu schaffen, um den Spaß zu bewahren. Das hat offensichtlich nicht ganz zufriedenstellend geklappt, wie auch The Pokémon Company feststellt. „Dank eures Feedbacks haben wir jedoch verstanden, dass einige der eingeführten Einschränkungen Spieler daran hindern, die Funktion wie vorgesehen zu nutzen“, heißt es weiter.

„Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten, die Funktion zu verbessern, um diese Anliegen zu adressieren. In Zukunft planen wir auch, mehrere Möglichkeiten anzubieten, um Tauschmarken zu erhalten, unter anderem durch die Verteilung bei Veranstaltungen“, verspricht The Pokémon Company.

In den Kommentaren in den sozialen Medien haben Fans zahlreiche Ideen, wie The Pokémon Company das Tausch-Feature verbessern könnte. Wie sehen denn eure Ideen aus?

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.