Oldie, but goldie: Die „Switch“ ist weiter auf Rekordkurs und knackt einen weiteren Meilenstein

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht, der die Zahlen bis zu 31. Dezember 2024 abbildet. Im Weihnachtsgeschäft, respektive dem letzten Quartal des Jahres, konnte Nintendo weltweit weitere 4,82 Millionen Nintendo Switch verkaufen.

Das ist insbesondere angesichts der nahenden Veröffentlichung des Nachfolgers und des nach wie vor preisstabilen „Oldies“ beeindruckend, wenngleich es natürlich auch rund 30 Prozent weniger sind als im Vorjahresquartal. Die Gesamtverkaufszahl der „Switch“ steigt damit auf 150,86 Millionen Einheiten – ein Meilenstein ist also auch noch geknackt.

Mit über 150 Millionen steht die „Switch“ doppelt so gut da wie der ebenfalls populäre Nintendo 3DS, der sich weltweit 75,94 Millionen Mal verkaufte. Die Wii U (13,56 Millionen) hat die „Switch“ schon lange um das mehr als zehnfache überholt. Auch die Wii (101,63 Millionen) ist längst kein Maßstab mehr.

Für das laufende Quartal sagt Nintendo weltweit nur 1,46 Millionen verkaufte „Switch“ voraus. Das erste Quartal ist normalerweise ohnehin kein Rekordquartal und die Ankündigung der „Switch 2“ dürfte Spuren hinterlassen. Trotzdem gibt es realistische Chancen, dass die „Switch“ die 154,02 Millionen des Nintendo DS im Jahresverlauf auch noch knacken kann. Was für eine Generation für Nintendo.

Mit einer ganzen Seite verweist Nintendo im Geschäftsbericht nun auf die Veröffentlichung der „Nintendo Switch 2“ noch in diesem Jahr. Wann es so weit ist, steht noch in den Sternen. Doch angesichts der Anspielmöglichkeiten im April und Mai gehen die meisten von einer Veröffentlichung im Juni aus. Das wird spannend!

via Nintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo