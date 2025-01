Fans sind stinksauer: Pokémon tauschen im „Trading Card Game“ Pocket enttäuscht zum Start

Das lange erwartete Tauschen-Feature ist nun in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist seit heute Morgen verfügbar und ermöglicht es Fans endlich, Karten mit Freunden zu tauschen – allerdings gibt es erhebliche Einschränkungen, die über die bereits vorab bekanntgegebenen hinausgehen.

Die Implementierung des Features stößt in der Community deshalb auf Kritik, insbesondere aufgrund der neuen Tauschmarken. Diese Währung ist notwendig, um Karten zu tauschen. Und sie ist verdammt schwierig zu erhalten.

Zunächst zum Vorgang: Um Karten mit anderen Spielenden tauschen zu können, müssen sowohl Tausch-Ausdauer als auch eine spezielle Währung namens Tauschmarken eingesetzt werden. Diese Tauschmarken können durch Events oder das permanente Entsorgen seltener Karten verdient werden.

Das Problem ist einerseits, dass man Karten der Seltenheit von mindestens ♢3 entsorgen muss. Für eine ♢3-Karte gibt es 25 Tauschmarken. Für eine ☆1-Karte gibt es 100 Tauschmarken und für eine ♢4-Karte gibt es 125 Tauschmarken. So weit, so gut. Das Verhältnis stimmt aber nicht, finden die allermeisten Fans. Denn schon für den Tausch einer ♢4-Karte mit einem Freund benötigt man 500 Tauschmarken. Selbst Fans, die täglich spielen, werden schnell an ihre Tauschgrenzen stoßen.

Das Verhältnis macht Fans sauer

Ein Beispiel: Der Tausch von Gengar-ex gegen Machomei-ex (jeweils♢4) erfordert 500 Tauschmarken. Der Autor musste fünf ☆1-Karten dafür entsorgen. Fans wählen natürlich nur Karten zum Entsorgen aus, die sie mindestens doppelt haben. Das schränkt die Auswahl und die Möglichkeiten weiter ein.

Noch dazu sorgt diese Funktionalität für einen weiteren Irrsinn, wie viele Fans finden. Durch das permanente Entsorgen der seltenen Karten werden natürlich auch die Möglichkeiten zum Tausch eingeschränkt. Ein Twitter-Nutzer fasst treffend zusammen: „Ich möchte meine zusätzlichen Exemplare eintauschen, nicht sie in eine Währung umwandeln, um die zusätzlichen Exemplare einzutauschen, die ich nicht mehr habe, weil ich sie in eine Währung umwandeln musste.“

Die Hoffnung: Events und Feedback

Gleichwohl: Es ist natürlich auch naiv zu glauben, die Tauschfunktion würde jetzt im Handumdrehen eure Sets vervollständigen. Mit gewissen Einschränkungen war zu rechnen und die meisten Fans haben auch damit gerechnet. Aber auch mit entsprechender Herangehensweise sorgt der Start des Features heute für viel Unmut.

Es sieht aus, als würde sich Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket in den nächsten Tagen „von Innen heraus“ reinigen. Seltene Karten, von denen viele Fans inzwischen doch einige gesammelt haben, dürften … seltener werden.

Viele Fans hoffen jetzt, dass zukünftige Events größere Mengen an Tauschmarken bereitstellen werden. Doch die Hoffnung ist klein. Allerdings: Morgen gibt’s neue Booster. Es geht also weiter. Und die Tauschen-Funktion ist heute erst an den Start gegangen, Anpassungen in Zukunft sind möglich. Vielleicht hilft das Feedback der Fans?

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.