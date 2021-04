Edge of Eternity erscheint für PS5 und Xbox Series und ein bisschen Chrono Trigger ist auch dabei

Zwei Jahre lang war Edge of Eternity bei Steam im Early Access und wurde seitdem ständig erweitert und verbessert. Am 8. Juni 2021 ist es nun endlich so weit. Das Spiel wird den Early-Access-Status hinter sich lassen und als vollwertige Verkaufsversion erscheinen. Zum Launch wird es noch ein letztes großes Update geben, das die Geschichte um weitere 20 Spielstunden neuer Inhalte erweitert und zu Ende bringt.

Teil der heutigen Ankündigung ist auch die Meldung, dass Edge of Eternity im vierten Quartal 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Die Ankündigung für PS4 und Xbox One ist bereits älter. Neu auch: Edge of Eternity wird im Xbox Game Pass verfügbar werden.

Einst bei Kickstarter finanziert

Edge of Eternity hat den Anspruch, eine einzigartige Story zu bieten, die zahlreiche Wendungen aufführt. Ihr begleitet dabei den jungen Soldaten Daryon und Selene sowie eine Gruppe von weiteren Helden auf ihrer schicksalhaften Reise durch eine sterbende Welt. Der Soundtrack kommt von Yasunori Mitsuda, der sich unter anderem musikalisch verantwortlich für Chrono Trigger, Final Fantasy XV und Xenoblade Chronicles zeigte.

In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält.

Die Rede ist von einer schrecklichen Krankheit namens „Die Zersetzung“. Die Welt von Heryon soll zahlreiche Rätsel bieten, die man auf unterschiedliche Weise erledigen kann. Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Die Entwicklung des Spiels wurde 2015 mit über 160.000 US-Dollar bei Kickstarter finanziert.

“Wir haben jede Menge Herzblut in die Entwicklung von Edge Of Eternity gesteckt”, sagt Jeremy Zeller, Gründer von Midgar Studios. “Es ist eine Geschichte über epische Kämpfe und intimen, persönlichen Erzählungen. Ich kann es nicht erwarten, bis Spieler die volle Saga erleben können.”

Der neue Trailer zu Edge of Eternity

