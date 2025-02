Magic the Gathering zeigt die ersten fertigen „Final Fantasy“-Karten und Commander Decks

Wenn Magic the Gathering* im Sommer die neuen „Final Fantasy“-Karten an den Start bringt, dann wird es wohl den ein oder anderen ganz neuen Magic-Fan geben. Die „Unverses Beyond“-Kollaboration dürfte mit anderen beliebten Crossovern wie Der Herr der Ringe oder Marvel wohl auf einem Level stehen.

Neben einem vollständig draftbaren, standardkonformes Set zu Magic the Gathering* werden vier vorgefertigte Commander-Decks veröffentlicht, die sich jeweils einer bestimmten „Final Fantasy“-Episode widmen: Final Fantasy VI, VII, X und XIV. IGN hat dazu heute die ersten fertigen Karten präsentiert. Ihr findet die Karten unten!

Außerdem gibt es ein Interview mit Daniel Holt, Senior Game Designer und Commander Lead für das Set, der die Herangehensweise erklärt: „Final-Fantasy-Spiele sind so reich an Atmosphäre, beliebten Charakteren und einzigartigen Schauplätzen, dass die Auswahl eines einzigen Spiels als Thema mehr als genug Material für die Gestaltung eines vollständigen Decks bot.“

VII und XIV waren Favoriten

Die Auswahl der vier genannten Episoden war demnach eine bewusste Entscheidung, basierend auf ihrer Bekanntheit und spielmechanischen Möglichkeiten. Während Final Fantasy VII und XIV klare Favoriten waren, bedurfte es mehr Diskussionen, um VI und X in das Set aufzunehmen. Die Wahl wurde schließlich auch durch persönliche Vorlieben im Entwicklerteam beeinflusst.

Besonderes Augenmerk lag auf Final Fantasy VII, das in den letzten Jahren durch das Remake-Projekt von Square Enix neue Aufmerksamkeit erhalten hat. Dillon Deveney, Principal Narrative Game Designer und Narrative Lead für das Set, erklärt: „Unser Hauptansatz bei Final Fantasy VII bestand darin, die Erzählung des Originalspiels für PS1 einzufangen und gleichzeitig die moderne Ästhetik von Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zu nutzen, um die Detailtreue jedes Charakterdesigns, jedes Story-Moments und jedes denkwürdigen Ortes auf die nächste Stufe zu heben.“

Die vier bisherigen Commander-Decks:

Revival Trance – Final Fantasy VI (Terra, Herald of Hope)

Limit Break – Final Fantasy VII (Cloud, Ex-SOLDIER)

Counter Blitz – Final Fantasy X (Tidus, Yuna’s Guardian)

Scions & Spellcraft – Final Fantasy XIV (Y’shtola, Night’s Blessed)

Bereits zuvor wurde angekündigt, dass das Set Charaktere aus der gesamten „Final Fantasy“-Reihe von I bis XVI enthalten wird, darunter Cloud, Terra, Lightning und Noctis. Auch klassische Elemente wie Beschwörungen, Monster und Chocobos werden Teil der Erweiterung sein. Wizards of the Coast bezeichnet das Projekt als „die größte Sammlung an Artwork zu Final Fantasy in einem einzelnen Spiel“. Die neuen „Final Fantasy“-Karten zu Magic the Gathering* erscheinen am 13. Juni 2025.

Die ersten Karten und Decks:

Bildmaterial: Wizards of the Coast via IGN