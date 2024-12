Magic the Gathering zeigt zwei brandneue Illustrationen zur Final-Fantasy-Erweiterung

Final Fantasy VII Rebirth war siebenmal bei The Game Awards 2024 nominiert. Am Ende wurde es – man muss fast sagen „nur“ – ein Award in der Kategorie Best Music & Score. Wizards of the Coast hätte wohl auch gerne eine Award-Flut als Aufhänger genommen, beschränkte sich dann aber auch die neu angekündigte PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth, um zwei neue Illustrationen zu enthüllen.

Neue Illustrationen von Wizards of the Coast? Ja, korrekt. Falls ihr es doch verpasst habt: Magic the Gathering und Final Fantasy kollaborieren im kommenden Jahr. Die Erweiterung zum Kartenspiel wird Motive aus allen Hauptteilen der Fina-Fantasy-Reihe von I bis XVI umfassen. Zwei neue Illustrationen stellte man jetzt eben vor.

Wir sehen Sephiroth und Cloud in zwei Artworks, die offensichtlich nebeneinandergelegt eine komplette Szene ergeben. Solche Funktionen kennt man auch vom Pokémon-Sammelkartenspiel und vermutlich auch anderen Sammelkartenspielen. Wie gefallen euch die neuen Illustrationen?

Bereits im ersten Trailer zur Ankündigung beschrieb Zakeel von Wizards of the Coast das Projekt als „Traum-Kollaboration“ zwischen zwei großen Marken. Das Set soll ikonische Charaktere wie Terra, Lightning, Noctis und Cloud sowie klassische Elemente wie Beschwörungen, Monster, Chocobos und Weapons enthalten. “

Die größte Sammlung an Artwork zu Final Fantasy in einem einzelnen Spiel“, so Zakeel. Das ist beeindruckend, aber wahrscheinlich nicht das, was Fans des Final Fantasy Trading Card Games zuerst gedacht haben. Aber sei’s drum. Die Veröffentlichung des Sets ist für den 13. Juni 2025 geplant.

Die beiden Artworks:

Bildmaterial: Magic: The Gathering, Wizards of the Coast