Xbox-Chef erklärt überraschende Neuerung bei „Developer Direct“-Showcases

Die jüngste Ausgabe von Xbox Developer Direct fand am 23. Januar 2025 statt. Das Showcase begeisterte dabei mit Ankündigungen neuer Spiele wie Ninja Gaiden 4 und dem überraschenden Shadow Drop von Ninja Gaiden 2 Black.

Womit Zuschauende sicherlich kaum gerechnet haben, ist der Umstand, dass Xbox‘ First-Party-Titel, die auch auf PlayStation 5 verfügbar sein werden, mit dem PlayStation-Logo in ihren Trailern geschmückt waren.

Nun kündigte Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer an, dass er auch in Zukunft nicht davor zurückschrecken werde, die Logos von PlayStation, Nintendo oder Steam bei „Xbox Developer Direct“-Showcases zu zeigen.

Spencers Unterstützung von Xbox-First-Party-Spielen auf anderen Plattformen ist bereits bekannt und er bekräftigte dies als besonderer Gast in der 250. Folge des Xbox Era Podcasts, die kurz nach der Präsentation im Januar aufgezeichnet, aber erst jüngst am 16. Februar veröffentlicht wurde. Nach der Einbeziehung des PlayStation-Logos gefragt, deutete Spencer an, dass Xbox seinen Kunden gegenüber ehrlich sein wolle, was die Plattformen angeht, auf denen Xbox-Spiele gespielt werden können.

„Ich möchte den Leuten gegenüber einfach transparent sein“, so Spencer. „Wenn wir für Nintendo Switch ausliefern, geben wir das an. Wenn wir für PlayStation ausliefern oder wenn wir auf Steam sind, sollten die Leute wissen, in welchen Geschäften sie unsere Spiele bekommen können.“ Spencers Kommentare sind im entsprechenden Video ab etwa 1:47:03 zu finden.

via GameRant, Bildmaterial: Xbox