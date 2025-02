Bloodborne: Sony geht gegen ein weiteres Fan-Projekt vor und heizt damit Spekulationen an

So oft wie Bloodborne in den Schlagzeilen ist, möchte man fast meinen, irgendetwas geht mit dem Franchise vonstatten. Bisher nicht. In den letzten Tagen müssen wir uns auch Copyright-Claims von Sony Interactive Entertainment beschränken. Doch das schürt auch Theorien – na klar.

Das „Bloodborne PSX“-Demake ist das neueste Fan-Projekt, das von einem Copyright-Claim getroffen wurde, nachdem bereits die berühmte „60fps-Mod“ zu Bloodborne letzte Woche einer DMCA-Takedown-Benachrichtigung von Sony erhalten hatte. Schöpfer Lance McDonald folgte.

Nun meldete sich Lilith Walther, die Schöpferin von Nightmare Kart (ehemals Bloodborne Kart) und des „Bloodborne PSX“-Demakes, auf Twitter zu Wort – ihr Account ist inzwischen geschützt. Laut IGN berichtete sie, dass ein YouTube-Video zu ihrem „Bloodborne PSX“-Demake von einem Unternehmen namens MarkScan Enforcement mit einem Copyright-Claim belegt wurde.

McDonald bestätigte daraufhin, dass es auch „MarkScan“ gewesen sei, die auf ihn zugegangen sind. Die Firma würde im Auftrag von Sony Interactive Entertainment handeln. „Und jetzt haben sie ein altes Video über das Bloodborne-PSX-Demake-Projekt mit einer DMCA belegt. Das ist ziemlich wild. Was zum Teufel machen die da?“, fragt McDonald.

Nichts Handfestes

Bloodborne gehört seit Jahren zu den am meisten diskutierten Spielen der Branche. Das von FromSoftware entwickelte Meisterwerk erschien ursprünglich für die PS4 und wurde von Kritikern sowie SpielerInnen hochgelobt. Fans fordern seit langem ein Next-Gen-Update mit 60fps, ein Remaster oder gar eine Fortsetzung. Aber daraus wurde bislang nichts.

Und das heizt die Spekulationen jetzt natürlich an. McDonald selbst spekuliert, dass Sony an einem Remake mit 60fps arbeiten könnte und jetzt die Google-Suche „bereinigt“ – außerdem, so mutmaßt er, müsse man für entsprechende Trademarks den Weg freimachen.

Das ist allerdings tatsächlich nur Spekulation. Es gab in den letzten Jahren keinerlei Anzeichen dafür, dass Sony tatsächlich an einem neuen Bloodborne-Projekt arbeitet. Im Januar äußerte sich der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida zum Thema und sagte, Miyazaki-san habe schlicht keine Zeit dafür. Hidetaka Miyazaki selbst, der Schöpfer von Bloodborne, hat sich in Interviews oft zurückhaltend zu diesem Thema geäußert und darauf hingewiesen, dass die Marke im Besitz von Sony ist.

via PSU, IGN, Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware