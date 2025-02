Produkte aus neuer Pokémon-Kollabortion mit Suntory werden bei Ebay schon teuer verkauft

The Pokémon Company erfreut Fans regelmäßig mit diversen Marken-Crossovern. Nun kündigte man etwa eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Getränkegiganten Suntory an, im Rahmen derer 17 verschiedene Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel auf Dosen des „Coffee Boss“-Kaffees gedruckt werden.

Das neue Crossover zwischen den beiden Marken ging am 4. Februar in Japan an den Start. Die 17 verschiedenen Pokémon-Karten sind auf sechs unterschiedliche Kaffeesorten verteilt, was bedeutet, dass Fans viel von dem Getränk trinken müssen, wenn sie sie alle sammeln möchten.

Die speziellen Dosen kosten im Einzelhandel etwa 154 japanische Yen (knapp ein EUR) und können einzeln oder im Sixpack gekauft werden. Die Kollaboration geht über hübsche Dosen hinaus: Japanische Kaffeetrinker können besondere „Suntory x Pokémon“-Preise gewinnen – darunter limitierte Sammelkarten, Pokémon-Kissen, Lunchboxen und Jacken.

Wer hätte es anders erwartet: Angesichts des extremen Hypes um das Pokémon-Sammelkartenspiel, ist es vielleicht keine Überraschung, dass Artikel dieser Kollaboration bereits auf eBay in Japan aufgetaucht sind. Die Angebote, die international verschickt werden, beginnen bei etwa 40 Euro inklusive kostenlosem Versand.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company, Suntory