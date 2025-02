Erfolgsrezept von Nintendo: Tingle-Erfinder spricht über eine besondere Qualität von „Big N“

Langjährige Nintendo-Fans werden zweifellos etwas mit dem Namen Takaya Imamura anfangen können. Mittlerweile als unabhängiger Entwickler tätig, arbeitete Imamura stolze 32 Jahre für Nintendo. Unter anderem als Art Director und Designer für die Franchises The Legend of Zelda, Star Fox und F-Zero. Bekannt ist er auch als Tingle-Erfinder.

Imamura kam 1989 zu Nintendo – das Jahr, in dem Nintendo bereits sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Die Atmosphäre damals beschreibt Imamura als „eine Zeit, in der die Gesellschaft als Ganzes sehr euphorisch war und ein extravagantes Leben führte. Die Unternehmen organisierten Reisen und Partys, sobald sie neue Mitarbeiter eingestellt hatten, damit diese ihnen nicht weggeschnappt wurden.“

Imamura betont aber auch, dass Nintendo der fieberhaften Dynamik der japanischen Blasenwirtschaft widerstand und sein eigenes Tempo beibehielt. Lachend kommentiert Imamura: „Wir haben nicht einmal unseren 100. Jahrestag gefeiert. Es ist ein Unternehmen, das sich nie hinreißen lässt.“

Eine Qualität, die Imamura auf den verstorbenen Nintendo-Gründer Hiroshi Yamauchi zurückführt – er habe für eine feste Unternehmenskultur gesorgt. Yamauchi war der dritte CEO des Unternehmens und der Präsident, der Nintendo mit dem Erfolg des NES zu einer globalen Größe machte.

Immer ruhig bleiben

Laut Imamura bestand Yamauchis Politik darin, „im Angesicht des Erfolgs gelassen zu bleiben und im Angesicht des Scheiterns Ruhe zu bewahren“. Egal, wie gut es dem Unternehmen ging, Yamauchi sei mit seinen Mitarbeitern immerzu streng gewesen, erinnert sich Imamura.

Übrigens: Mit Omega 6: The Triangle Stars hat Imamura ein eigenes Projekt in den Startlöchern, das zum 28. Februar 2025 verfügbar werden soll. Im Spiel übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über Thunder und Kyra, zwei Humanoide, die vom Wissenschaftler Dr. Victor Franklin geschaffen wurden.

via Automaton Media, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo