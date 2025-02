Verfolgt einen besonderen Genre-Ansatz: Him, the Smile & bloom erhält konkreten Termin

PQube und Entwickler MintLip haben bekannt gegeben, dass die Otome-Visual-Novel Him, the Smile & bloom am 27. Februar 2025 im Westen für Nintendo Switch und PC via Steam erscheint. Damit konkretisierte man den Termin, der schon zuvor auf Februar festgelegt war.

Die Switch-Version wird sowohl digital als auch physisch erhältlich sein. In Japan wurde der Titel bereits am 8. August 2024 veröffentlicht. Him, the Smile & bloom erzählt die Geschichten von vier Paaren, deren Leben durch einen kleinen Blumenladen miteinander verknüpft sind.

Die Visual-Novel nimmt eine reifere Perspektive auf Romantik und Beziehungen ein und beleuchtet die Höhen und Tiefen, die mit dem Aufbau und Erhalt einer Partnerschaft einhergehen. Dabei unterscheidet sich das Spiel von klassischen Otome-Titeln, da es keine einzelne Hauptfigur mit mehreren potenziellen Partnern gibt. Stattdessen stehen vier feste Paare im Mittelpunkt, deren Beziehungen sich auf unterschiedliche Weise entwickeln.

Otome-Fans erleben die romantischen Geschichten von Wataru, Ginnosuke, Hokuto und Tenya, die jeweils unterschiedliche Facetten der Liebe repräsentieren – von sanfter, junger Zuneigung bis hin zu stürmischer, leidenschaftlicher Romantik. Jede Beziehung kann drei verschiedene Enden nehmen, die nicht in klassische „gute“ oder „schlechte“ Kategorien fallen, sondern alle auf ihre Weise bedeutsam sind. Wer das beste Ende eines Paares erreicht, schaltet zusätzliche Nebengeschichten frei, die weitere Einblicke in die Charaktere bieten.

Die Visual -Novel punktet mit ausdrucksstarker Sprachausgabe, detaillierten Illustrationen und einer lebendigen Spielwelt, die die Emotionen und die Tiefe der Erzählung unterstreichen. Him, the Smile & bloom richtet sich an Fans, die eine erwachsenere Herangehensweise an romantische Geschichten suchen und sich auf ein gefühlvolles Spielerlebnis einlassen möchten. Einen neuen Trailer gibt es diesmal leider nicht, deshalb reichen wir unten einen älteren nach.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Him, the Smile & bloom, PQube Games, Edia, MintLip