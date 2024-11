Persona 5 bei den Grammys: The 8-Bit Big Band hat mit Jazz-Arrangement die Chance

Die 8-Bit Big Band wurde erneut für einen Grammy nominiert, diesmal für ihr Jazz-Arrangement von „Last Surprise“ – einem der ikonischsten Tracks aus Persona 5. Die Nominierung fällt in die Kategorie „Best Arrangement, Instruments and Vocals“ und ist ein weiteres Highlight für das New Yorker Orchester, das bereits 2022 einen Grammy für ein Videospiel-Arrangement gewann.

Das Orchester, bestehend aus 30 bis 65 Mitgliedern, hat sich auf die Neuinterpretation von Videospielmusik spezialisiert und deckt ein breites Spektrum an klassischen und modernen Spieletiteln ab.

Im Jahr 2022 sicherte sich die 8-Bit Big Band den prestigeträchtigen Musikpreis für ihre Version von „Meta Knight’s Revenge“ aus dem SNES-Klassiker Kirby Super Star (1996). Die Arrangements für beide preisgekrönten Stücke stammen von Charlie Rosen und Jake Silverman, die ihre kreativen Talente erneut unter Beweis stellen.

Für Charlie Rosen ist dies bereits die vierte Grammy-Nominierung in Folge, wie er stolz twitterte. In den vergangenen Jahren wurde er auch in der Kategorie „Best Musical Theater Album“ nominiert und konnte 2024 für seine Mitwirkung an „Some Like it Hot“ sogar den Preis gewinnen. Bereits 2023 war er für die Produktion des Musicals „A Strange Loop“ nominiert.

Videospielmusik weiter auf dem Vormarsch

Rosen und Silverman zeigen mit ihrer Arbeit, wie erfolgreich Videospielmusik mittlerweile auch im „Mainstream“ angekommen ist. Auch die Nominierungen der Kategorie „Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media“ bei den Grammy Awards wurden verkündet.

Diese Kategorie, die erstmals 2023 eingeführt wurde, hat seither viel Aufmerksamkeit erhalten. Der erste Gewinner war Assassin’s Creed Valhalla mit dem Score des DLCs „Dawn of Ragnarök“ von Stephanie Economou. 2024 folgte der Sieg von Star Wars Jedi: Survivor, komponiert von Stephen Barton und Gordy Haab.

Für diese Kategorie konkurrieren in diesem Jahr Titel wie Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws und Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Die wachsende Präsenz von Videospielmusik bei den Grammys zeigt den steigenden Respekt und die Anerkennung für dieses Genre in der Musikindustrie.

