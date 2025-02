Nintendo Switch Online wird teurer, aber erstmal nur in einigen Ländern der Welt

Nintendo Switch Online hat immer mehr zu bieten, nicht nur mit den Klassikern für Game Boy, NES und SNES. 1,67 Euro bezahlen Nintendo-Fans hierzulande monatlich für ein Abo. Das dürften die meisten günstig finden.

Wenn man sich für das Erweiterungspaket entscheidet, welches zusätzlich um Klassiker für N64, Game Boy Advance und Mega Drive aufwertet, sind es 3,34 Euro pro Monat und weitere Extras. Das Angebot wächst immer weiter – und der Preis? Blieb schon lange gleich. Das ändert sich jetzt aber zumindest in einigen Regionen der Welt.

Nintendo hat nämlich eine Preiserhöhung für Nintendo Switch Online angekündigt, die einige Länder in Lateinamerika betrifft. Die neuen Preise treten ab März in Kraft. Kunden in Mexiko, Brasilien und Argentinien wurden bereits per E-Mail über die anstehende Änderung informiert.

Betroffen sind sowohl Einzelmitgliedschaften als auch Familienoptionen. In Mexiko steigt die Familienmitgliedschaft von 1.599 mexikanischen Peso auf 1.999 MXN. Das sind umgerechnet gut 92 Euro. In Brasilien legen Nintendo-Fans 299,99 brasilianische Real statt zuvor 262,99 RBL hin. Und in Argentinien kostet die Familienmitgliedschaft jährlich 93.079 argentische Peso, das sind etwa 86 Euro, zuvor waren es nur 76.899 ARS.

Eine Anpassung für andere Regionen wurde bisher nicht bekannt gegeben, doch die Entscheidung könnte ein Signal für zukünftige Preisentwicklungen auch in anderen Ländern sein. Nintendo hat keine Gründe für die Preiserhöhung genannt, weist aber darauf hin, dass Kunden sich den aktuellen Preis noch bis zum 28. Februar durch eine Verlängerung ihres Abonnements sichern können.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft