Eine Film-Adaption zu Clair Obscur: Expedition 33 ist in Planung, noch bevor das Spiel erscheint

Clair Obscur: Expedition 33 hatte zuletzt bei der Developer_Direct von Xbox das große Rampenlicht und dürfte der Gaming-Welt inzwischen ein Begriff sein. In der JPGAMES-Community haben die ein oder anderen gewiss ein Auge darauf geworden. Aber ist Clair Obscur populär genug für eine Live-Action-Verfilmung?

Ja, glauben Entwicklerstudio Sandfall Interactive und Story Kitchen. Wie Variety exklusiv berichtet, entsteht der Film in Zusammenarbeit mit dem Produktionsstudio hinter Adaptionen von Tomb Raider, Streets of Rage und Just Cause.

„Story Kitchen“-Mitbegründer Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg äußerten sich begeistert zu dem Projekt: „Wir freuen uns sehr, mit Sandfall Interactive zusammenzuarbeiten, um die reiche, fesselnde Welt von ‚Expedition 33‘ auf die Leinwand zu bringen. Die fesselnde Erzählung und die komplexen Charaktere des Spiels bilden eine solide Grundlage für ein Kinoerlebnis, das sowohl bei Spielern als auch bei Kinobesuchern Anklang finden wird.“

Das Videospiel spielt in einer Welt, die von der Belle Époque inspiriert ist. Die Handlung dreht sich um die „Paintress“, eine gottähnliche Figur, die jedes Jahr eine verfluchte Zahl auf ihren Monolithen malt – woraufhin alle Menschen dieses Alters verschwinden. Mit jeder neuen Zahl rückt das Ende der Menschheit näher. SpielerInnen begleiten Expedition 33 auf ihrer Mission, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem sie die Paintress aufhalten, bevor sie den Tod erneut herbeiführt.

Sandfall Interactive-CEO und Creative Director Guillaume Broche erklärte: „Die Zusammenarbeit mit Story Kitchen ermöglicht es uns, das Universum von ‚Clair Obscur‘ über den Gaming-Bereich hinaus zu erweitern. Ihre Expertise im Bereich Storytelling und ihre Leidenschaft für unsere Vision machen sie zum perfekten Team, um unser Spiel in einen fesselnden Film zu verwandeln.“

Aktuell laufen die Besetzung und die Suche nach einer Regie für das Projekt. Produziert wird der Film von Johnson, Goldberg, Timothy I. Stevenson und Elena Sandoval für Story Kitchen. Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Eine Handelsversion gibt es für PlayStation 5 – diese könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Zusätzlich gibt es eine Premium Collector’s Edition, die in Europa bei Laced Records erscheint.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive