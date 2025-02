Promokarte zum Pokémon Day 2025: Evoli versüßt die Feier für Fans des Sammelkartenspiels

Es ist Februar und Pokémon-Fans fiebern dem Pokémon Day 2025 entgegen. Dass es ihn geben wird, ist klar. Der 27. Februar steht als Feiertag unter Pokémon-Fans fest, alljährlich wird an die Veröffentlichung der ersten Pokémon-Spiele erinnert.

Die Frage ist, in welcher Form The Pokémon Company den Tag begleitet. Wird es eine Pokémon Presents geben? Mal sehen. Wird es eine Promo-Karte zum Pokémon-Sammelkartenspiel in Europa geben? Ja.

In Spielfachgeschäften in Europa wird eine Promokarte von Evoli verteilt werden. Es handelt sich um einen Nachdruck der aktuellen Erweiterung „Prismatische Entwicklungen“, der sich natürlich mit einem speziellen Stempel auszeichnet, wie es für Promokarten üblich ist. Der „Pokémon Day 2025“-Stempel wertet die Karte auf.

Bislang kann die Veröffentlichung in Deutschland noch nicht final bestätigt werden, doch PokéZentrum hat bereits die Veröffentlichung in Frankreich, den Niederlanden und Spanien verifiziert. Man geht deshalb davon aus, dass es auch eine deutsche Karte geben wird. Wo genau, ist allerdings noch unklar.

In Frankreich pilgern Fans in die Spielwarenkette King Jouet. In Spanien gibt es die Karte gegen den Kauf von Pokémon-Produkten im Wert von 29,99 Euro bei teilnehmenden Händlern. Ähnlich sahen solche Aktionen in der Vergangenheit auch in Deutschland aus, aber da gab es GameStop noch. Jetzt heißt es: Augen offenhalten!

Bildmaterial: The Pokémon Company