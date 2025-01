Zwei „Harvest Moon“-3DS-Spiele erscheinen für Switch und erinnern wieder an schlechtere Zeiten

Seit US-Publisher Natsume die Namensrechte an „Harvest Moon“ selbst versoftet, lief es eher so … durchwachsen. Zuvor war „Harvest Moon“ im Westen gleichbedeutend mit der japanischen Reihe „Bokujō Monogatari“ von Marvelous, die Natsume im Westen als „Harvest Moon“ veröffentlichte. Seitdem heißen die Spiele von Marvelous im Westen „Story of Seasons“.

Mit „The Winds of Anthos“ hat Natsume zuletzt das bisher beste Harvest Moon nach der Bokujō-Monogatari-Ära veröffentlicht. Jetzt erinnert man mit einer Neuauflage für Nintendo Switch wieder an schlechtere Zeiten. Natsume bringt zwei 3DS-Titel als „Cozy Bundle“ auf die Switch.

Harvest Moon: Das verlorene Tal (2014, Metacritic-Score: 59) und Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes (2016, Metacritic-Score: 46) werden gemeinsam auf einer Cartridge veröffentlicht und enthalten sämtliche DLCs. Das Bundle wird weltweit sowohl digital als auch physisch erhältlich sein. In Europa übernimmt Numskull Games den Vertrieb.

Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume, freut sich: „Mit Natsumes ‚Cozy Bundle‘ kommen Fan-Favoriten auf moderne Konsolen. Spieler werden sich sicher nostalgisch fühlen, wenn sie Städte, Charaktere und Tiere wiedersehen, während neue Spieler nun die Möglichkeit haben, Titel aus der Vergangenheit zu erleben, die für Konsolen der aktuellen Generation optimiert wurden!“

Harvest Moon: The Lost Valley erzählt die Geschichte eines abgelegenen Tals, in dem nur noch der Winter existiert. SpielerInnen übernehmen die Aufgabe, mithilfe von Dorfbewohnern, Erntegeistern und der Erntegöttin die Jahreszeiten zurückzubringen. Das Spiel bietet eine vollständig dreidimensionale Welt, in der sich das Land nach Belieben terraformen lässt. Neben der klassischen Farmarbeit können Beziehungen aufgebaut, geheiratet und eine Familie gegründet werden.

In Harvest Moon: Skytree Village ist das einst blühende Land verdorrt, da die Kraft der Erntegöttin geschwunden ist. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, müssen SpielerInnen die sieben Skytrees zum Leben erwecken. Neue Anbaumöglichkeiten, erweiterte Angelmechaniken und eine Stadt voller individueller BewohnerInnen sollen für Abwechslung sorgen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, als männlicher oder weiblicher Charakter zu spielen, einen Partner oder eine Partnerin zu finden und eine Familie zu gründen.

Bildmaterial: Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes, Natsume