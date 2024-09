Das bisher beste „Harvest Moon“ will euch mit neuen Inhalten von sich überzeugen

So langsam kommt Natsume mit „Harvest Moon“ wieder auf die Beine. Nachdem man sich von Marvelous und der eigentlichen Bokujō-Monogatari-Reihe (die heute als „Story of Seasons“ erscheint) getrennt hatte, entwickelte man einfach weiter fröhlich Harvest-Moon-Spiele.

Das ging so semi-gut los und wurde auch eine ganze Weile erstmal nicht besser. Mit dem 2023-Ableger Harvest Moon: The Winds of Anthos erschuf man aber nicht nur ein hübsches, sondern auch ganz gutes Harvest Moon. Es erzielte die bis dato besten Ergebnisse in den Fachredaktionen und steht bei einem OpenCritic-Score von 75 – das beste „Harvest Moon“ nach der Bokujō-Monogatari-Ära also.

Auch Natsume war sehr zufrieden. Die Verkäufe über alle Plattformen hinweg seien weit über den Prognosen und man wolle die Dynamik auch ins Jahr 2024 transportieren. Das versucht man jetzt mit einem neuen DLC zum Spiel.

Der DLC namens „The Great Outdoors Pack“ wird am 3. Oktober zur Feierlichkeit des ersten Geburtstags von „The Winds of Anthos“ erscheinen und fügt neue Mechaniken und Inhalte hinzu. Dazu zählen Camping und eine neue Schatzsuche.

Bei der Schatzsuche könnt ihr euch mit eure Tieren auf Erkundung begeben und dabei sogar besondere Fähigkeiten eurer tierischen Freunde nutzen. Dabei soll man auch auf Easter-Eggs stoßen, die andere Natsume-Spiele referenzieren.

9,99 US-Dollar kostet der DLC

Am Endes des Tages müsst ihr jetzt zudem nicht mehr nachhause fahren, sondern könnt überall campen. Dabei könnt ihr euch auch Gerichte zubereiten. Zwei neue Charaktere winken ebenfalls, einer für das Campen und einer für die Schatzsuche.

Das „Great Outdoors Pack“ wird am 3. Oktober 2024 für 9,99 US-Dollar für Nintendo Switch, PC-Steam, PlayStation und Xbox erscheinen. Für KäuferInnen des Season-Pass sind diese neuen Inhalte natürlich kostenfrei.

Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume