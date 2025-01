Xbox soll „neuen Teil einer legendären, japanischen Marke“ in Kürze enthüllen

Ganz ohne Übertreibung kann man wohl sagen: Die Gerüchteküche brennt derzeit. Weitere Xbox-Spiele für PS5 und „Switch 2“ hier, auf der anderen Seite PS5-Spiele für Xbox. Erleichternd: Bald schon hat das alles ein Ende und wir wissen, was dran ist. Nicht nur, weil die Enthüllung der „Switch 2“ offenbar unmittelbar bevorsteht.

Am 23. Januar wird Xbox in einem neuen Developer_Direct ebenfalls Neuigkeiten kommunizieren. Was dort gezeigt wird, steht eigentlich fest. Bis auf eine Ausnahme, von der bislang die meisten Beobachter ausgingen, es würde sich entweder um Everwild von Rare oder das kolportierte Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion handeln. Aber Pustekuchen.

Angeblich plant für die kommende Developer_Direct am Donnerstag, dem 23. Januar 2025, nämlich die Vorstellung eines neuen Spiels zu einer legendären japanischen Marke. Das passt dann zu keinem der genannten Titel. Dies berichtet Windows Central (via VGC) und bezieht sich auf Quellen, die bestätigen, dass es sich dabei um einen Titel handelt, der auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblickt und viele Fans erfreuen dürfte.

Die Developer_Direct beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird Einblicke in die Arbeiten mehrerer Studios geben. Dazu gehören Besuche bei Compulsion Games in Montreal, die ihr Spiel South of Midnight präsentieren, Sandfall Interactive in Montpellier mit Clair Obscur: Expedition 33 sowie id Software in Richardson, Texas, die mehr zu Doom: The Dark Ages zeigen.

Jüngste Kooperationen zu Final Fantasy, mit HoYoverse zu Genshin Impact und Sega/Atlus zu Persona sowie Death Stranding würden laut Einschätzung von Jez Corden bei Windows Central einen Trend bedeuten, der mit dem neuen Spiel fortgesetzt werden soll. Gerüchte gibt es um die Ankündigung von Final Fantasy VII Remake und Rebirth für Xbox – diese würden der Wortwahl „new entry in a legendary Japanese IP“ allerdings nicht so wirklich gerecht.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix