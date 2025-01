Fans von Jet Set Radio dürfen sich auf das 25-jährige Jubiläum des Klassikers freuen

Bei den The Game Awards 2023 gab SEGA bekannt, dass man neue Einträge in die Serien Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Auf Details warten Fans der Klassiker seitdem allerdings vergebens. Es sieht ganz danach aus, als würde sich das zumindest im Falle von Jet Set Radio sehr bald ändern.

Passend: Im Jahr 2025 feiert das Original sein 25-jähriges Jubiläum. Jetzt hat Director Masayoshi Kikuchi verraten, dass man darüber nachdenke, wie man dieses Jubiläum feiern könnte. Gleichzeitig gab er an, weiter fleißig am neuen Spiel zu arbeiten.

Der Dreamcast-Klassiker Jet Set Radio gilt bis heute als eine der beliebtesten Veröffentlichungen für die Konsole und ist für seine einzigartigen funk- und hip-hop-inspirierten Einflüsse bekannt. Man erkundet die Stadt, sprüht Graffiti, um Territorien zu erobern, und muss dabei stets der Polizei entkommen.

In einem Interview mit 4Gamer äußerte sich Masayoshi Kikuchi wie folgt. „Ich arbeite immer noch an einem neuen Jet-Set-Radio-Spiel. 2025 ist übrigens das 25-jährige Jubiläum von Jet Set Radio, also überlege ich, wie wir das feiern können“, so Kikuchi.

Das stark von Jet Set Radio inspirierte Bomb Rush Cyberfunk ließ zuletzt das Interesse am Klassiker erneut aufleben. Das Spiel erschien 2023 bot dabei neue Mechaniken rund um BMX-Räder und Skateboards.

Fans können sich übrigens darüber freuen, dass die ursprünglichen Entwickler der Serie an dem kommenden Reboot beteiligt sind. Shuji Utsumi von Sega bestätigte unlängst, dass Art- und Game-Designer Ryuta Ueda und eben Masayoshi Kikuchi erneut zusammenarbeiten, um den Reboot zu realisieren.

via GameRant, Bildmaterial: SEGA