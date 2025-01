The Witcher in Concert spielt 2025 fünf Konzerte in Deutschland und Karten gibt’s ab morgen

CD PROJEKT RED hat den Start des Ticketverkaufs für The Witcher in Concert angekündigt. Die Konzertreihe feiert das zehnjährige Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt und bringt die ikonische Musik des Spiels mit einem Live-Orchester auf die Bühne. Der Ticketverkauf beginnt offiziell am 24. Januar 2025, mit einem exklusiven Vorverkauf für Newsletter-Abonnenten schon ab morgen.

Die Konzertreihe startet am 20. August 2025 mit einer Auftaktveranstaltung auf der Gamescom in Köln. Danach geht es auf internationale Tour mit ersten bestätigten Stationen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Zu den Stationen in Deutschland gehören nach Köln im Jahresverlauf München, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Bei Eventim* und Reservix* sind die Konzerte bereits gelistet. Vor den Vorverkauf benötigt man in der Regel einen Code, der mutmaßlich über den besagten Newsletter verteilt wird. Den Link dazu findet ihr ganz unten im Beitrag.

Weitere Termine, darunter Konzerte in Nordamerika und Polen, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Begleitet wird die Aufführung von Gameplay-Szenen und visuellen Effekten, um die Atmosphäre der „The Witcher“-Reihe einzufangen – eine inzwischen populäre Form der Videospielmusikkonzerte.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme der polnischen Folk-Metal-Band Percival, die mit ihren Kompositionen maßgeblich zur musikalischen Identität von The Witcher 3 beigetragen hat. Zudem wird Marcin Przybyłowicz, der Hauptkomponist des Spiels, bei ausgewählten Konzerten als Gast anwesend sein.

„Ich kann nicht glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, dass wir The Witcher 3: Wild Hunt der Welt vorgestellt haben! Musik ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Spiele, und zu sehen, wie die Community mit so viel Begeisterung auf das reagiert, was wir geschaffen haben, war wirklich unglaublich“, wird Przybyłowicz in der Pressemeldung zitiert.

Hinter der Produktion von The Witcher in Concert stehen GEA Live und RoadCo Entertainment, die bereits zahlreiche Live-Events in über 40 Ländern organisiert haben. Die vollständige Liste der Konzertorte wird nach und nach enthüllt, und Tickets sind über die offizielle Website erhältlich. Hier könnt ihr euch für den besagten Newsletter anmelden, der euch den Early-Access-Zugang zu den Tickets ab morgen gewährleistet.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED