Sony überrascht bei der CES 2025 mit einer Film-Ankündigung zu Horizon Zero Dawn

Rund um „Horizon“ ist derzeit einiges los und das wenigste hat dabei konkret mit Videospielen zu tun. So geht es auch weiter: Sony hat während der CES 2025 eine Filmadaption von Horizon Zero Dawn angekündigt.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen PlayStation Studios und Columbia Pictures, wie Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, auf der Bühne der Messe erklärte. Columbia Pictures war bereits für die erfolgreiche Verfilmung von Uncharted im Jahr 2022 verantwortlich, in der Tom Holland und Mark Wahlberg die Hauptrollen spielten.

Das Originalspiel von Guerrilla Games ist ein postapokalyptisches Action-Adventure, das die Geschichte der Maschinenjägerin Aloy erzählt. An der Mischung aus faszinierenden Landschaften und gigantischen, maschinenähnlichen Kreaturen hat nun auch Hollywood wohl Gefallen gefunden.

Asad Qizilbash kommentierte die Pläne für den Film während der Ankündigung: „Columbia Pictures und PlayStation Productions befinden sich in der Anfangsphase der Entwicklung einer Verfilmung des preisgekrönten Spiels Horizon Zero Dawn. Stellen Sie sich vor, Aloys geliebte Ursprungsgeschichte spielt in einer lebendigen Welt in einer fernen Zukunft voller riesiger Maschinen, die Ihnen zum ersten Mal auf der großen Leinwand präsentiert wird.“

Die Aktivitäten rund um „Horizon“ lassen vermuten, dass wohl auch Guerrilla Games irgendwann einen dritten Teil veröffentlicht. Neben LEGO Horizon Adventure gibt es auch ein zweites LEGO-Set zur Marke. Darüber hinaus halten sich Gerüchte um einen Multiplayer-Ableger wacker und der „Horizon-Klon“ Light of Motiram sorgte für Aufsehen.

Ein Veröffentlichungszeitraum für die Filmadaption wurde bisher nicht bekannt gegeben. Fans des Spiels können sich jedoch darauf freuen, Aloys Abenteuer in einer völlig neuen Dimension zu erleben – auf der großen Leinwand.

via IGN, Bildmaterial: Horizon Zero Dawn, Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games