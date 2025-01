Das Silent-Hill-inspirierte Welcome to Doll Town lehrt euch im Februar das Fürchten

Indie-Studio Bad Wish Games hat die Veröffentlichung des ersten Kapitels seines psychologischen Horror-Adventures Welcome to Doll Town für den 14. Februar 2025 angekündigt. Episode 1 wird kostenlos für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Mobilgeräte verfügbar sein.

In Welcome to Doll Town, das nicht nur von Silent Hill, sondern auch Junji Ito inspiriert ist, übernehmt ihr die Rolle eines japanischen Schulkindes, das eine verfluchte Stadt untersucht. Die Bewohner dieser Stadt bestehen aus knochenartigen Puppen, die ein tragisches Schicksal erlitten haben.

Dabei wird schnell klar, dass eine unheimliche Macht, ein finsterer Puppenspieler, hinter den Ereignissen steckt. Das Spiel möchte euch herausfordern, zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden, während ihr euch den verstörenden Geheimnissen der Stadt stellt.

Das Gameplay und die Ästhetik erinnern an den ersten Teil der „Silent Hill“-Reihe, der 1999 für PlayStation erschien. Mit einer Low-Poly-Grafik, nebelverhangenen Straßen und Nahkämpfen weckt Welcome to Doll Town nostalgische Gefühle bei Fans klassischer Survival-Horror-Spiele. Neben Rätseln und Kämpfen gegen sieben unheimliche Puppen bietet das Spiel eine storylastige Erfahrung und scheint außerdem mehrere Anspielungen auf die „Silent Hill“-Reihe zu enthalten.

Hinter Welcome to Doll Town steht ein Solo-Entwickler. Die Entscheidung zur Veröffentlichung im Episodenformat würde es dem Entwickler ermöglichen, die Qualität der einzelnen Kapitel zu optimieren und gleichzeitig auf das Feedback der SpielerInnen einzugehen, um zukünftige Episoden anzupassen, heißt es in einem Steam-Update.

Eine Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Das Spiel wird in sechs Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Japanisch, spielbar sein. Noch vor der Veröffentlichung der ersten Episode soll es auch eine Demo geben, die derzeit noch im Freigabeprozess bei Steam hängt. Etwas Gameplay aus dem Spiel seht ihr in diesem Video bei Twitter.

via Automaton Media, Bildmaterial: Welcome to Doll Town, Bad Wish Games