Sony streicht kontroverse PSN-Pflicht für PC-Version von Lost Soul Aside schon vorab

Lost Souls Aside ist eines der mit großer Spannung erwarteten Indie-Projekte aus PlayStations langjährigem Inkubationsprogramm „China Hero Project“. Das Hack-and-Slash-Action-RPG, das von Devil May Cry inspiriert ist und angeblich „dynamische Kämpfe“ in den Vordergrund stellen möchte, wird seit fast neun Jahren vom in Shanghai ansässigen Studio UltiZeroGames entwickelt.

Sony hat die Entwicklung des Spiels finanziert und wird Lost Soul Aside sowohl für PS5 also PC veröffentlichen. Sony hat jedoch letztes Jahr damit begonnen, eine obligatorische PSN-Kontoverknüpfung für PlayStation-Spiele auf dem PC einzuführen, was nicht nur auf Gegenliebe traf, die Sony-Präsident Hiroki Totoki aber kürzlich verteidigte.

Neue Erkenntnisse scheinen zu bestätigen, dass die „PlayStation Network“-Kontopflicht von Lost Soul Aside für PC-SpielerInnen aufgehoben wurde. Das bedeutet nicht nur, dass sich SpielerInnen auf dem PC nicht mit der Verknüpfung eines PSN-Kontos herumschlagen müssen, sondern erweitert auch die Liste der verfügbaren Regionen, in denen Sony das Spiel bei seiner Markteinführung im Jahr 2025 verkaufen kann, erheblich.

Über 100 Länder weltweit werden von PSN nämlich gar nicht unterstützt, was bedeutet, dass PC-Spiele, für die besagte Voraussetzung gilt, in diesen Märkten nicht verkauft werden können. Das führt nicht zuletzt zu einem geringeren Verkaufspotenzial und einer geringeren Spielerreichweite.

Es scheint jedoch, dass Lost Soul Aside sich dem Trend widersetzt, indem es auf dem PC keine PSN-Kontopflicht durchsetzt. Kurz nachdem der neuste Gameplay-Trailer von Lost Soul Aside im Dezember 2024 debütiert hatte, ging die Steam-Seite des Spiels online. Ursprünglich wurde auf der Steam-Seite von Lost Soul Aside erwähnt, dass ein PSN-Konto erforderlich sei, aber der SteamDB-Updateverlauf zeigt, dass diese Vorgabe am folgenden Tag aufgehoben wurde.

Zweifellos eine Erleichterung für viele PC-SpielerInnen. Bereits im Kontext Helldivers 2 sorgte die Verknüpfungspflicht für eine Kontroverse. Viele Fans beschwerten sich, dass das zusätzliche Login-Verfahren auf PCs unnötig und umständlich sei. Der Protest hatte Erfolg. Auch God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West standen in der Kritik.

