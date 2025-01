Sony arbeitet angeblich an der Rückkehr kleinerer, weniger bekannter Marken

Erst vor einigen Tagen hatte sich Hermen Hulst in einem Interview zum Vermächtnis der klassischen Sony-Marken positioniert. Diese seien demnach ein wichtiger Bestandteil des Portfolios und man suche ständig nach Möglichkeiten, diese Marken zu nutzen.

Vielleicht ist man mit den Plänen schon weiter. Das jedenfalls lässt eine Aussage von VGC-Journalist Andy Robinson hoffen. Wie dieser in einem Podcast enthüllte, arbeitet das Unternehmen offenbar an kleineren Titeln, die auf alten Marken basieren.

Diese Spiele sollen die großen Veröffentlichungen wie Ghost of Yotei und Death Stranding 2 ergänzen und den Fans neue Inhalte aus weniger bekannten Spieleserien bieten. Robinson verwendet den Begriff „deep cut old“ umgangssprachlich für alte Marken, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber Fans bekannt sind oder um die eine Art Kult herrscht.

„Ohne ein Insider zu sein, weiß ich von ein paar [Spielen], an denen sie arbeiten, es sind alte, weniger bekannte Marken.“ Es seien Spiele der Art, über die Fans gerade diskutieren. Diese kleineren Games sollen demnach größere Veröffentlichungen ergänze, so Robinson.

Das lädt natürlich zu Spekulationen ein. Serien wie Ape Escape, Patapon, Parappa the Rapper oder Vib-Ribbon, die nicht zuletzt auch durch ihre Einbindung in Astro Bot wieder ins Gedächtnis gerufen wurden, gelten als mögliche Kandidaten. Die Äußerungen von Robinson scheinen aber auch darauf hinzudeuten, dass bekanntere Marken wie Sly Cooper oder Jak and Daxter vorerst nicht dazugehören.

via TheGamer, Bildmaterial: Gravity Rush Remastered, Sony Interactive Entertainment