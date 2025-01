Dynasty Warriors: Origins enttäuscht in Japan, Donkey Kong Country startet hingegen stark

Wir blicken zurück auf die letzten beiden Verkaufswochen in Japan. In der Woche vom 6. Januar bis zum 12. Januar 2025 gab es mit Freedom Wars Remastered einen Neueinsteiger, der sich in den Top 10 platzieren konnte. Platz 4 für die Switch-Version, Platz 7 für die PS5-Version. Kumuliert 13.000 Einheiten sind am Ende aber auch nicht berauschend. Super Mario Party Jamboree verteidigte die Spitze mit 26.600 Einheiten. Mario Kart 8 Deluxe ging als Zweiter ins Ziel.

In der Folgewoche, der Woche vom 13. bis zum 19. Januar 2025, war deutlich mehr los. Donkey Kong Country Returns HD holt sich mit 107.000 Einheiten den Sieg der Woche. Dynasty Warriors: Origins holt mit 63.000 Einheiten den zweiten Platz.

Tales of Graces f Remastered landet mit der Switch-Version auf Rang 3 und die PS5-Version der Neuauflage holt den fünften Platz mit 15.600 Einheiten. Synduality: Echo of Ada verkaufte sich für PS5 gerade einmal 5.200 Mal – damit landet es auf dem 10. Platz.

„Origins“ enttäuscht in Japan

Ein genauerer Blick lohnt sich auf die Zahlen von Dynasty Warriors: Origins. Im Westen kommt der Titel gut an – in Japan hingegen sinken die Zahlen. Dort scheint man entweder des Musou überdrüssig oder „Origins“ trifft nicht so sehr den Nerv wie frühere Spiele der Reihe. Game Data Library weiß jedenfalls, dass sich „Origins“ nur halb so oft wie Dynasty Warriors 9 verkaufte.

Digitale Verkäufe wachsen natürlich und sind in den Charts nicht abgebildet. Trotzdem waren frühere Spiele der Serie noch weitaus erfolgreicher. Auch in Vergleich zu anderen Musou-Games der letzten Jahre steht „Origins“ schlechter da. Dass Dynasty Warriors den Blick gen Westen richtet, scheint also genau zur richtigen Zeit zu kommen.

Donkey Kong Country Returns HD hingegen legte den stärksten „DKC“-Launch seit dem Original hin. Es verkaufte sich auch häufiger als die 3DS-Neuauflage und die Switch-Version von Tropical Freeze. Rechnet man zu den 107.000 Einheiten die digitalen Zahlen hinzu, ist „Returns HD“ vermutlich nicht weit vom Wii-Original (seinerzeit 165.859 Einheiten) entfernt.

Seht nachfolgend die Top 10 der letzten Woche. Die Gesamtergebnisse der Woche vom 6. Januar bis zum 12. Januar findet ihr bei Gematsu. Die Woche vom 13. bis zum 19. Januar 2025 könnt ihr euch auch bei Gematsu ansehen.

Top 10 der letzten Woche:

[NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 107.093 (New)

[PS5] Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 01/17/25) – 63.805 (New)

[NSW] Tales of Graces f Remastered (Bandai Namco, 01/16/25) – 25.701 (New)

[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 23.154 (1.121.410)

[PS5] Tales of Graces f Remastered (Bandai Namco, 01/17/25) – 15.669 (New)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.426 (6.215.983)

[NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix, 11/14/24) – 7.467 (979.980)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6.967 (8.051.842)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.274 (3.792.302)

[PS5] SYNDUALITY: Echo of Ada Deluxe Edition (Bamco, 01/16/25) – 5.197 (New)

Bildmaterial: Dynasty Warriors: Origins, Koei Tecmo, Omega Force