Lunar New Year Sale bietet Top-Deals für schmale Taler und Bundles für Unentschlossene

Am 29. Januar beginnt das chinesische „Jahr der Schlange" – und das wird groß gefeiert, nicht nur in China. Die Schlange steht für Weisheit und Schönheit, bei Fanatical aber auch für gute Deals. Dort hat jetzt nämlich der Lunar New Year Sale begonnen!

Bis zu 96 Prozent Rabatt* könnt ihr einfahren und mit dabei sind einige wirklich gute Angebote, auf die wir im folgenden Artikel mal ein Auge werfen wollen. Darüber hinaus gibt es einen 20-prozentigen Discount-Code für das FantasyVerse*. Unter diesem Brand führt Fanatical Comics, eBooks, Audiobooks, Manga, Anime und Graphic-Novels.

Doch zunächst zu den attraktiven Sonderangeboten für einzelne Games! Wie wäre es mit 18 Prozent Pre-Launch-Rabatt auf Monster Hunter Wilds? Oder schon 35 Prozent Rabatt auf das GOTY-nominierte Metaphor: ReFantazio! Das ist aktuell ein „Star Angebot“ – zeitlich befristet und alle 48 Stunden neu. Silent Hill 2 gibt es schon mit 38 Prozent Rabatt! Nachfolgend eine kleine Auswahl von Top-Deals.

Einige der Top-Deals:

The Great Ace Attorney Chronicles* für 13,59 Euro klingt auch nicht so schlecht, oder? Eine Liste der derzeit meistverkauften Games bei Fanatical* findet ihr hier. Falls ihr euch trotzdem nicht entscheiden könnt, dann ist vielleicht eines der attraktiven Bundles etwas für euch.

Attraktive Bundles

Im brandneuen Ruthless Bundle* stellt ihr euch aus einer Auswahl von harten Games euer eigenes Bundle zusammen. Fällt die Wahl auf nur zwei Spiele, bezahlt ihr 3,00 Euro pro Game. Bei fünf oder mehr Spielen sind es nur noch 2,40 Euro pro Spiel! Unter anderem Dark Devotion, Children of Morta, Moonlighter und For the King sind hier dabei. Im Explosion Bundle* warten zu noch günstigeren Konditionen Prey, Wolfenstein: The New Order, Quake und Eden Survivors für bis zu 1,43 Euro pro Game. Fast geschenkt.

Zum Stöbern lädt ein Coupon für das FantasyVerse ein. Mit dem Code „STRIKE20“ bekommt ihr 20 Prozent Rabatt auf alle FantasyVerse-Einkäufe. Im FantasyVerse verkauft Fanatical, groß geworden als Händler von Steam-Keys, auch Comics, eBooks, Audiobooks, Manga, Anime und Graphic-Novels. Oftmals in attraktiven Themen-Bundles, von denen zwei derzeit ganz besonders attraktiv sind und für den Lunar New Year Sale verlängert wurden!

In der Cyberpunkt 2077 Graphic Novel Collection* bekommt ihr jetzt für 8,80 Euro einen Warenwert von 83,95 Euro bestehend aus sieben Comics per DRM-freien Download. Und auch das zweite FantasyVerse-Bundle widmet sich einer CD-Projekt-RED-Marke. The World of the Witcher* bietet ab 2,20 Euro die Bücher, die dem Witcher-Universum zugrunde liegen.

