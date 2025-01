Fatal Fury: City of the Wolves lädt mit einem neuen Trailer zum Open-Beta-Test ein

SNK hat einen Open-Beta-Test für Fatal Fury: City of the Wolves angekündigt. Fans und Interessierte können vom 20. bis 24. Februar 2025 einen ersten Eindruck vom kommenden Fighting-Game gewinnen, das am 24. April für PlayStation, Xbox und PC erscheint.

Der Beta-Test ist auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und Steam verfügbar und erlaubt es, acht Charaktere sowie verschiedene Modi auszuprobieren, darunter Offline-Training und Online-Kämpfe wie Ranked Match, Casual Match und Room Match. Speicherdaten können nicht in die finale Version übernommen werden. Ein kostenpflichtiges Abo bei PlayStation Plus oder Xbox Game Pass ist nicht notwendig.

Das neue Fatal Fury: City of the Wolves bietet laut SNK einen einzigartigen Kunststil, ein innovatives REV-System, das die Spannung steigert, und zwei verschiedene Steuerungssysteme, die sowohl Neulinge als auch Veteranen ansprechen sollen. Das Ziel des Beta-Tests ist vor allem die Verbesserung des Online-Erlebnisses.

Mit Fatal Fury: City of the Wolves kehrt die traditionsreiche Reihe nach langer Zeit zurück. Der bisher letzte Teil, Garou: Mark of the Wolves, erschien kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Die Special Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass 1 mit fünf DLC-Charakteren enthält, könnt ihr jetzt bei Amazon* vorbestellen. Zusätzlich gibt es auch eine Deluxe Edition* mit weiteren Boni.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation