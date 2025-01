Final Fantasy VII Ever Crisis feiert Neujahr mit diesen schicken Kimonos für Tifa und Aerith

Gibt es eine schönere Zeit für Fans von Mobile- und Gacha-Games als den Winter? Weihnachten und Neujahr versprechen zahlreiche Möglichkeiten für Events und Geschenke. Auch Final Fantasy VII: Ever Crisis macht da keine Ausnahme.

Auf Events und Mode zum Weihnachtsfest folgt jetzt das Neujahrsevent 2025, das Fans mit neuen Ausrüstungsgegenständen und einem kreativen Bosskampf überrascht. Im Fokus stehen dabei die beliebten Charaktere Tifa und Aerith, die beide exklusive Neujahrs-Kimonos und dazu passende Waffen erhalten.

Das Event läuft bis zum 22. Januar 2025. Tifa erhält im Rahmen des Events die „Blue Daffodil Gloves“ und das dazugehörige „Blue Daffodil Attire„-Kimono. Der Kimono sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch die Fähigkeiten „New Year’s Mastery“ und „Reprieve“ mit sich, welche den Schaden durch elementare Fähigkeiten steigern und Tifa im Falle des Falles wiederbeleben.

Aerith hingegen wird mit dem „Crimson Staff“ und dem festlichen „Crimson Attire„-Kimono ausgestattet. Der neue Stab verursacht magischen Schaden an allen Gegnern und bietet einige nützliche Buffs. Ihr Kimono besitzt ebenfalls die Fähigkeit „Reprieve“ sowie „New Year’s Protection“, was ihre HP um 10 Prozent und die Heilungseffizienz um 20 Prozent steigert.

Das Event bietet außerdem eine Draw-Promotion, die einige kostenlose Draws beinhaltet und höhere Chancen bietet, hochwertige Ausrüstung zu ziehen. Für zusätzliche Action sorgt der Bosskampf gegen den Mochi Scorpion. Dieses neue Design des bekannten Skorpions aus dem originalen Final Fantasy VII erfordert strategisches Geschick, belohnt Fans jedoch mit dem „Chocobo Paddle“, einer einzigartigen Waffe für Cloud.

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist längst auch auf Steam spielbar, was die Reichweite des Mobile-Games weiter vergrößert hat. Mit über sieben Millionen Downloads erfreut sich der Titel weiterhin großer Beliebtheit. Das Neujahrsevent, inklusive Tifas und Aeriths exklusiver Ausrüstung, läuft noch bis zum 22. Januar 2025.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot; Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO