Final-Fantasy-Schöpfer will, dass sein nächstes Spiel ein Nachfolger zu Final Fantasy VI wird

Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer der Final-Fantasy-Reihe, hat mit seinem Studio Mistwalker und Square Enix zuletzt eine PC- und Konsolenversion von Fantasian veröffentlicht. Wie wir aber schon seit langer Zeit wissen, arbeitet er auch an einem neuen Spiel.

Die Veröffentlichung von Fantasian Neo Dimension hat dieses neue Spiel wieder in den Fokus gerückt. In einem aktuellen Interview warf der Final-Fantasy-Schöpfer einmal mehr ein paar Brotkrumen.

„Ich hatte eigentlich vor, Fantasian Neo Dimension zu meinem letzten Werk zu machen, aber die Zusammenarbeit mit dem fantastischen Team, das sich für die Fertigstellung dieses Projekts zusammengefunden hatte, war so angenehm, dass es mir schwerfiel, mich zu trennen. Menschen sind gierige Wesen, nicht wahr? Aus diesem Grund arbeite ich derzeit mit demselben Team, das an Fantasian Neo Dimension gearbeitet hat, an einem neuen Projekt“, so Sakaguchi.

Der dann im Gespräch mit The Verge auch noch verrät: „Es wird im Allgemeinen einem ähnlichen Stil wie meine vorherigen Werke folgen und es wird etwas sein, das auf gute Weise ein Nachfolger von Final Fantasy VI sein kann – unser Ziel ist es, etwas Altes, aber gleichzeitig Neues zu schaffen. Es wird Teil zwei meiner Abschiedsbotschaft sein.“

Das noch unbenannte Projekt wird als Dark-Fantasy-Spiel gehandelt, an dem Sakaguchi gemeinsam mit Nobuo Uematsu arbeitet, dem Komponisten zahlreicher Final-Fantasy-Titel und auch von Fantasian. Darüber hinaus ist wenig bekannt. Vermutet wird ein Nachfolger zu Fantasian. Diese Annahme basiert vor allem auf einer von Mistwalker eingereichten Markenanmeldung für den Titel Fantasian: Dark Edge.

