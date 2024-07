Ein brandneues Spiel: Final-Fantasy-Papa Sakaguchi will es nochmal wissen

Bereits im November hatte Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi erklärt, am Szenario für ein neues Spiel zu arbeiten. Im „Dark Fantasy“-Genre würde es spielen, darüber hinaus ist nichts bekannt. In den letzten Monaten hatte Sakaguchi möglicherweise auch genug damit zu tun, Fantasian Neo Dimension mit Square Enix auf Kurs zu bringen.

Im Interview mit Bloomberg sprach Sakaguchi jetzt aber auch ein wenig über sein brandneues Spiel. Die Story für das neue Spiel sei demnach in den finalen Zügen. Mistwalker hat vor kurzem ein Markenzeichen für „Fantasian Dark Edge“ angemeldet, was darauf hindeutet, dass eine Fortsetzung zu Fantasian in Arbeit sein könnte. Sakaguchi will keine Einzelheiten nennen. „Wir sagen erst einmal, dass es etwas Neues ist“, sagte er.

Im Interview verriet Sakaguchi auch, dass er in diesem Herbst auch Großvater – eine Entwicklung, die einige seiner Teamkollegen beunruhigen würde. Die Geburt seiner Tochter hat die Geschichte von Spielen wie Final Fantasy VI beeinflusst und jetzt fürchten die Mitarbeitenden bei Mistwalker, dass die Geburt des Enkels die Story des neuen Spiels ändern könnte. Vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Vielleicht aber doch.

„Vielleicht halb im Scherz, vielleicht aber auch nicht, ist die Befürchtung groß, dass dieses neue Enkelkind das Szenario beeinflussen wird, an dessen Fertigstellung wir so hart gearbeitet haben“, sagte Sakaguchi. „Alle sagen: ‚Oh, nein, bitte nicht ändern'“, witzelt Sakaguchi. Welchen Umfang das Projekt haben wird und für welche Plattformen es entwickelt wird? Das bleibt vorerst unklar.

Bildmaterial: Fantasian Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker