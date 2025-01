Ein neuer „Resident Evil“-Streifen soll unter Mitwirkung von PlayStation Productions entstehen

Ein neuer „Resident Evil“-Streifen wäre sicherlich nicht die größte Überraschung unter den Überraschungen der Videospiel-Adaptionen für die große Leinwand. Es gab schon viele Filme, aber der neueste soll besonders sein.

Laut einem Bericht des Hollywood Reporter wird nämlich ein neuer Film zur beliebten Survival-Horror-Reihe von Capcom produziert – diesmal aber unter Mitwirkung von PlayStation Productions.

Als Regisseur für das Reboot ist Zach Cregger vorgesehen, der bereits mit dem Horrorfilm Barbarian (2022) Erfolge feierte. Shay Hatten, bekannt für seine Arbeit an John Wick: Chapter 4 und Army of the Dead, soll das Drehbuch mitverfassen.

Die Produktion übernimmt Constantin Film, das seit den 1990er Jahren die Rechte an Resident Evil hält, gemeinsam mit PlayStation Productions, dem 2019 gegründeten Studio von Sony Interactive Entertainment, das sich auf Film- und Serienadaptionen von PlayStation-Spielen spezialisiert hat. Berichten zufolge liefern sich derzeit vier große Studios einen Bieterwettstreit um die Rechte an der neuen Verfilmung, darunter Warner Bros. und Netflix.

Zwischen 2002 und 2016 entstanden sechs Filme mit Milla Jovovich in der Hauptrolle, die Action- und Horrorelemente kombinierten und weltweit über 1,2 Milliarden US-Dollar einspielten. Seitdem gab es verschiedene Versuche, die Marke neu zu beleben, darunter die Netflix-Serie Resident Evil (2022) und der Kinofilm Welcome to Raccoon City von 2021.

via VGC, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom