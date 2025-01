Final-Fantasy-Schöpfer gibt ein kleines Update zum Stand seines neuen Spiels

Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer der Final-Fantasy-Reihe, hat mit seinem Studio Mistwalker und Square Enix zuletzt eine PC- und Konsolenversion von Fantasian veröffentlicht. Schon seit geraumer Zeit widmet er sich aber auch der Zukunft, also dem nächsten Spiel.

Über dieses neue Spiel sprach Sakaguchi schon einige Male, aber nie besonders ausführlich. Ein paar kleine neue Informationen ließ er sich aber jetzt in einem neuen Interview von der japanischen Famitsu entlocken.

Darin verrät Sakaguchi, dass er das Skript für sein neues Spiel bereits vor einem Jahr fertiggestellt habe. Aktuell rechne er damit, in etwa zwei Jahren „einen guten Punkt“ in der Entwicklung zu erreichen. „Es gibt viele Dinge, über die ich nicht sprechen kann, aber ich arbeite an einem neuen Projekt“, sagt Sakaguchi. Und weiter: „Ich kann Ihnen nicht sagen, woran ich genau arbeite, aber ich habe das Skript vor etwa einem Jahr geschrieben, sodass ich denke, dass ich in etwa zwei Jahren einen guten Punkt erreichen kann.“

Das noch unbenannte Projekt wird als Dark-Fantasy-Spiel gehandelt, an dem Sakaguchi gemeinsam mit Nobuo Uematsu arbeitet, dem Komponisten zahlreicher Final-Fantasy-Titel und auch von Fantasian. Sakaguchi erklärte, dass er nicht viele Details verraten könne, doch es wird gemutmaßt, dass das neue Spiel möglicherweise eine Fortsetzung von Fantasian sein könnte.

Diese Annahme basiert vor allem auf einer von Mistwalker eingereichten Markenanmeldung für den Titel Fantasian: Dark Edge. Sakaguchi will keine Einzelheiten nennen. „Wir sagen erst einmal, dass es etwas Neues ist“, erklärte Sakaguchi im letzten Sommer. Sakaguchi bestätigte zuletzt auch, dass das Team hinter seinem neuen Spiel größtenteils aus denselben Entwicklern besteht, die bereits an Fantasian gearbeitet haben.

Sakaguchi gründete 2004 das Studio Mistwalker, nachdem er Square Enix verlassen hatte. Unter Mistwalker entstanden Titel wie Blue Dragon, Lost Odyssey und The Last Story. Sein letztes Projekt war das Mobile-RPG Fantasian, das 2021 für Apple Arcade veröffentlicht und kürzlich als Fantasian: Neo Dimension für PCs und Konsolen neu aufgelegt wurde.

